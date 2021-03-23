شوف عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية تصل ل 60% jarir.com

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وقعت شركة جرير اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية للبحوث الاجتماعية لدعم نشر المعرفة في المجال العلمي للغة العربية، وسوف يستخدم كلاً من الطرفان هذه الاتفاقية لتلبية احتياجات الباحثين الاجتماعيين والعلماء والمهنيين المهتمين، كتب مختارة في مجال الدراسات الاجتماعية تحت إشراف علمي، وذلك هو نتاج مسؤولية مكتبات جرير تجاه المجتمع الذي نشأت به. عروض مكتبة جرير احدث عروض جرير على الساعات الذكية : عروض جرير اليوم Apple Watch الإصدار 6 44، GPS، منتج (أحمر)، هيكل من الألومنيوم، حزام رياضي، خصم 10٪ فقط بسعر 1769 ريال سعودي (وليس 1969 ريال سعودي).

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