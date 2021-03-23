نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 60% في المقال التالي

هدايا عيد الأم متوفرة فقط من سوق العثيم هذا الأسبوع، خصومات كبيرة تستحق الشراء من اليوم وحتى 23 مارس 2021، يقترب عيد الأم وكما نعلم جميعًا يبحث الناس عن تخفيضات هائلة على المشتريات، أعزائي القراء هدية اليوم الرائعة للأمهات سنراجع هدايا عروض العثيم لعيد الأم على الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى الخصومات على الخضار والمخبوزات الطازجة، لذا تابعونا في السطور القليلة القادمة. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية: تخفيضات العثيم تبلغ السعة التخزينية 128 جيجا بايت لجهاز iPhone 12 Pro Max بسعر 4899 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر النسخة 256 جيجا بايت 5449 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سوق العثيم وهواتف سامسونج a12 بسعر 629 ريال سعودي

عروض العثيم اليوم تلفزيون شارب 32 بوصة (549 ريال) (عرض خاص في سوق العثيم)

تليفزيون توشيبا إل إي دي 40 بوصة (699 ريال).

شاشة Arrow LED الذكية مقاس 65 بوصة بسعر 1949 ريال سعودي.

تقع عصارة الحمضيات هومر في المنطقة بسعر 69 ريال سعودي.

جيباس 4 في 1 لصنع الطعام بسعر 119 ريال سعودي.

فرن الميكروويف سعة 20 لترًا بسعر 229 ريالًا. تخفيضات العثيم عروض العثيم الأسبوعية سعر قطاعة الخضار من كينوود 99 ريال سعودي.

خصومات العثيم سعر خلاط كينوود ومعه 2 مطحنة بسعر 119 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سعر غلاية الماء الساخن JVC فقط 29 ريال سعودي.

وقدم العثيم ضغط 8 لترات لوعاء السيف بسعر 319 ريال.

فرن نيكاي الكهربائي 45 لتر سعره 219 ريال سعودي.

209 ريال سعودي فرن ميكرويف هومر سعة 20 لتر.

سعر آلة صنع القهوة نيكاي 3 في 1 هو 329 ريال سعودي (عرض خاص من أسواق العثيم).

مقلاة السيف الصحية (4 لتر) بسعر 269 ريال سعودي.

المكنسة الكهربائية بانيكس 21 لتر بسعر 145 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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