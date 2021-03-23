شوف عروض اكسترا اليوم خصومات من 20 ل 70% extra.com

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كينوود، عجانة، 1700 وات، فضي، خصم 21.62٪ بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 3699 ريال سعودي ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم خصومات من 20 ل 70% extra.com - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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