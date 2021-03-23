شوف عروض بنده الأسبوعية تفاصيل أقوى خصومات 60% على السلع الغذائية

عروض بنده السعودية مع إقتراب شهر رمضان المعظم ننصحك بزيارة متجر بنده بالمملكة العربية السعودية حيث أنه يقدم العديد من العروض المميزة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، ويقدم المعرض العديد من التخفيضات على مختلف المنتجات، هذا بالإضافة إلي العروض الكثيرة والتخفيضات المميزة التي يقدمها المتجر للزائرين حيث أنه يقدم عروض أسبوعية و شهرية ويومية، ومن الجدير ذكره أن المتجر لديه عرض مميز بداية من يوم ٤ من شعبان الجاري حتى يوم ١٠ من نفس الشهر، ويعتبر هذا الإسبوع الثالث في استمرار عروض بنده بسبب اقتراب الشهر الكريم، ووضع المتجر مبادرة أطلق عليها اسم ” برمضان نهنيك وباسعارنا نرضيك”، وتم إطلاق تلك المبادرة حتى يرضي جميع العملاء في كافة أنحاء المملكة.

أقوى عروض بنده في رمضان

تهنئ إدارة بنده الجميع باقتراب موعد الشهر الكريم، وقد أعلنت الإدارة أنها سوف تقدم الكثير والكثير من التخفيضات والعروض المميزة بسبب حلول الشهر المعظم وأن جميع العملاء سوف يكونوا راضيين وشهداء بتلك التخفيضات، وأن المعرض سوف يقدم العروض على كافة المنتجات الغذائية والخضار والفاكهة بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والعمليات مثل المخللات بمختلف أنواعها والجبن المتنوعة والسكك واللحوم، كما أن التخفيضات تشمل كافة الفروع بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوفر لكم العديد من العروض التي يقدمها المعرض.

أسعار الدجاج المجمد :

سعر كيلو الدجاج المجمدة 25.95 ريال سعودي.

سعر كيلو صدور الدجاج المجمدة ١٣.٥٠ ريال.

سعر كيلو اوراك الدجاج ١٣.٥٠ ريال سعودي.

أسعار الفاكهة الطازجة

سعر كيلو اليوسفي 3.75 ريال سعودي.

سعر كيلو الموز 3.95 ريال سعودي.

سعر كيلو العنب 3.95 ريال سعودي.

سعر كيلو التفاح 5.50 ريال سعودي.

أسعار الخضروات