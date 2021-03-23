موعد اذان الفجر والمغرب تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

موعد أذان الفجر يهتم المسلمون في شتى بقاع الأرض في هذا الوقت من العام لمعرفة موعد أذان الفجر والكثير من عمليات البحث التي شهدتها مواقع البحث مثل جوجل وغيرها تتساءل عن موعد أذان المغرب، وذلك مع حلول شهر شعبان حيث بعض المسلمون يصومون عدد أيام من شهر شعبان المعظم، نظرًا لما لها من عظيم الأثر والأجر عند الله سبحانه وتعالى، اقتداء بسيد البشر وسيد الخلق سيدنا محمد، حيث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الشهور صيامًا بعد رمضان هو شهر شعبان المكرم، وكان يقول أيضًا في ما معناه ان ذلك الشهر يغفل عنه المسلمون بين شهري رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لذا كان سيدنا الرسول يصوم أغلب أيام شهر شعبان، وهذا ما يدفع المسلمون لصيام بعض أيام من شهر شعبان.

سبب اهتمام المسلمون بمعرفة موعد اذان الفجر والمغرب

يهتم المسلمون بهذا التوقيت من العام لمعرفة موعد أذان الفجر والمغرب وذلك للأسباب التالية:

سبق وأن بينا أن كثير من المسلمون يصومون تلك الأيام اقتداء وهديا لسيدنا رسول الله ومن ثم يهتمون بمعرفة ميعاد الإفطار.

بعض المسلمون لديهم فضول مع اقتراب حلول و شهر رمضان حيث يتبقى عليه أقل من ٢٠ يوم ومعرفة أذان المغرب ومعرفة اذان الفجر، ومعرفة اذان المغرب، بالإضافة عن معرفة عدد ساعات الصوم، فضلًا عن وضع وترتيب أعمالهم في شهر رم١ان وفقًا الأفكار والصيام.

موعد اذان المغرب واذان الفجر