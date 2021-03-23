نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم panda في السعودية مع احدث عروض هايبر بنده هذا الاسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم panda في السعودية وأحدث عروض هايبر بنده هذا الأسبوع نقدمها لكم على منتجات اسواق بنده من أغذية، وإلكترونيات، وجوالات، ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر، حيث تعرض hyper panda مختلف أنواع المنتجات الحديثة المطلوبة بالأسواق السعودية.

عروض بنده اليوم panda في السعودية مع احدث عروض هايبر بنده هذا الاسبوع

عروض بنده اليوم من panda’s في السعودية نعرضها لكم في التالي بتخفيضات الأسبوع الثالث في شهر مارس من خصومات مجلة بنده ، حيث تجدون معنا أسعار المواد الغذائية في عروض بندة الاسبوعية المتاحة حتى 10 شعبان 1442، الموافق 23 مارس 2021.

عروض بنده

نخص بالذكر في الفقرة التالية بندة عروض زيت الطهي من مختلف الأنواع:

بنده كليك سعر زيت كانولا أولايت 2×1.5 لتر، بسعر 26.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

سعر زيت كانولا أولايت 2×1.5 لتر، بسعر 26.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي. هايبر بنده أون لاين سعر زيت نباتي العربي/ دوار الشمس شمس 2×1.5 لتر، بسعر 21.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

سعر زيت نباتي العربي/ دوار الشمس شمس 2×1.5 لتر، بسعر 21.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي. زيت ذرة عافية 9 لتر، بسعر 26.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي في سوق بنده .

. زيت طبخ ليزا 2.9 لتر، بسعر 19.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي في موقع هايبر بنده .

. تخفيضات موقع بندة على زيت ذرة عافية 2×1.5 لتر، بسعر 38.95 بدلًا من 48.95 ريال سعودي.

على زيت ذرة عافية 2×1.5 لتر، بسعر 38.95 بدلًا من 48.95 ريال سعودي. خصومات منتجات بنده على زيت للقلي حياة 3×1.5 لتر، بسعر 28.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

على زيت للقلي حياة 3×1.5 لتر، بسعر 28.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي. اسعار تسوق بنده زيت ذرة مازولا 3×1.5 لتر، بسعر 36.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

زيت ذرة مازولا 3×1.5 لتر، بسعر 36.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي. تخفيضات بندة على زيت دوار الشمس شروق/ صني/ نباتي حياة 3 لتر، بسعر 19.95 ريال سعودي.

panda

اسعار زيت زيتون بنده زيت زيتون بكر ممتاز عضوي عافية، حجم 500 مل، بسعر 19.95 بدلًا من 27.50 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز عضوي عافية، حجم 500 مل، بسعر 19.95 بدلًا من 27.50 ريال سعودي. زيت زيتون بكر ممتاز عافية، حجم 1 لتر، بسعر 24.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر الراقي ، حجم 1 لتر، بسعر 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر السوسن، حجم 400 مل، بسعر 24.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

هايبر بنده

نقدم في النقاط التالية عروض بندة اليوم على منتجات الشاي المتنوعة:

اسعار بنده أكياس شاي ليبتون الأحمر 100 كيس7 شاي فرط 400 جرام، بسعر 8.95 ريال سعودي.

أكياس شاي الأحمر 100 كيس7 شاي فرط 400 جرام، بسعر 8.95 ريال سعودي. أكياس شاي ربيع المذاق الأقوى 100 كيس، بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي في متجر بنده .

المذاق الأقوى 100 كيس، بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي في . أكياس شاي أخضر ربيع 100 كيس، بسعر 14.95 ريال سعودي.

100 كيس، بسعر 14.95 ريال سعودي. شاي فرط الكبوس 454 جرام، بسعر 13.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.

أكياس شاي الضيافة 25 كيس، بسعر 19.95 بدلًا من 29.25 ريال سعودي.

أكياس شاي الإفطار الإنجليزي توينمجز 100 كيس، بسعر 27.95 ريال سعودي.

بنده

الفقرة في التالي بها عروض هايبر بندة اليوم على منتجات الألبان النعلبة من حليب وقشطة:

حليب طويل الأجل كامل الدسم الربيع 8×1 لتر، بسعر 20.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي في بنده .

. حليب جونيور ندى طويل الأجل للأطفال 18×125 مل، بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي في بندة هايبر .

. بندة عروض اليوم على حليب مجفف كامل الدسم لونا 2.5 كيلو، بسعر 52.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي.

على حليب مجفف كامل الدسم لونا 2.5 كيلو، بسعر 52.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم حليب مبخر نستله 170 جرام، بسعر 7.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.

حليب مبخر نستله 170 جرام، بسعر 7.95 بدلًا من 13 ريال سعودي. قشطة التاج 100 جرام، 3 حبات، بسعر 11.95 بدلًا من 15.75 ريال سعودي من بندة وهايبر بندة .

. قشطة التاج 100 جرام، 6 حبات، بسعر 19.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.

شبيهة قشطة الطائي 170 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

حليب مركز/ قلل الدسم المراعي 170 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

ارز مزة بسمتي السفير 5 كيلو 2+1، بسعر 75.95 بدلًا من 115.50 ريال سعودي.

ارز بنجابي تاج محل 10 كيلو، بسعر 63.95 بدلًا من 92.95 ريال سعودي.

ارز امريكي ابو بنت 5 كيلو، بسعر 28.95 بدلًا من 35.25 ريال سعودي.

ارز هندي بسمتي ابيض ابو كاس 5 كيلو، بسعر 31.95 بدلًا من 45.50 ريال سعودي.

ارز بنجابي تاج محل 10بنت النيل 5 كيلو، بسعر 6.95 بدلًا من 36.75 ريال سعودي.

عروض بندة وهايبر بندة طرحناها عليكم على منتجات الألبان، والزيوت، والشاي، حيث ينتظر العملاء كل أسبوع عروض موقع بنده الجديدة التي يتم تحديثها بإستمرار صباح كل يوم أربعاء، ولجديد عروض السعودية تابعوا معنا احدث تخفيضات بنده و هايبر بنده اون لاين الحصرية.