نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية المذهلة وخصومات على المنتجات والأدوات الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض بنده الأسبوعية والتي تم الإعلان عنها من قبل إدارة الهايبر الشهير في السعودية، وذلك بمناسبة اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير والبركات حيث تم الإعلان عن أجمل العروض وأرخص الأسعار على الكثير من المنتجات والأدوات الكهربائية التي يحتاج إليها كل منزل في المملكة، ويتم تجديد العروض بشكل أسبوعي وذلك لتستمر حتى الشهر الكريم، والذي يقبل جميع المواطنين على شراء احتياجاتهم المنزلية قبله، وذلك بسبب حاجتهم للعديد من المنتجات الغذائية بشهر رمضان الذي يتم استهلاك الكثير من المنتجات به بسبب التجمعات العائلية التي لا يخلو منها الشهر الكريم كل عام.

عروض بنده الأسبوعية شهر مارس

ومن المعروف عن هايبر بنده أنه يقوم بتقديم الكثير من العروض المميزة على جميع المنتجات مثل الخضار والفاكهة وليس هذا فقط بل عروضها أيضا علي الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية كاملة وأيضا المعلبات مثل الجبن والمخللات بأنواعها وأيضا الزيوت النباتية والأسماك واللحوم وكل ذلك بجميع فروع بنده السعودية كما يوجد عروض يومية وأسبوعية دائمة وفي هذا المقال سوف اقدم لكم بعض منتجات من خلال الصور التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

تخفيضات هائلة في عروض بنده الأسبوعية

وشهدت العروض التي قمنا بالإعلان عنها الكثير من التخفيضات الكبيرة والتي جعلت الجميع يقبل على الشراء بتلك الأيام وإليكم بعض تلك الأسعار.

أسعار الدجاج المجمد:

دجاج مجمد من الوطنية سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد أيضا لكنه أوراك وصدور فقط سعر الكيلو ونصف 13.50 ريال سعودي.

صدور دجاج فقط سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي.

أسعار الفاكهة الطازجة:

سعر اليوسفي 3.75 ريال سعودي.

سعر الموز 3.95 ريال سعودي.

سعر العنب 3.95 ريال سعودي.

سعر التفاح 5.50 ريال سعودي.

أسعار الخضروات:

سعر البصل 1.95 ريال سعودي.

سعر القرنبيط 3.75 ريال سعودي.

سعر الخس 3.75 ريال سعودي.

سعر كمية كيس واحد فقط من البطاطا (البطاطس) 2.50 ريال سعودي.

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