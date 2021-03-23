نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده جوالات وشاشات لشهر رمضان في تخفيضات عروض هايبر بنده panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده جوالات وشاشات بأسعار حصرية في مهرجان تخفيضات بنده بفروع هايبر بنده و بنده كليك ، وهذا بمناسبة خصومات شهر رمضان المبارك من panda ، حيث تضم تلك الخصومات أحدث الجوالات والشاشات في المملكة، كما تتضمن كذلك مجموعة متنوعة من اجهزة التابلت وابل ايباد المميزة.

عروض بنده جوالات وشاشات لشهر رمضان في تخفيضات عروض هايبر بنده panda

عروض بنده لشهر رمضان على الجوالات والشاشات في تخفيضات عروض هايبر بنده في السعودية، والتي تستمر معكم حتى يوم 10 شعبان 1442، الموافق 23 مارس 2021، فاغتنمو فرصة الشراء قبل إنتهاء المدة.

عروض بنده

نعرض لكم فيما يلي عروض بندة اليوم على منتجات بنده من جوالات هواوي وسامسونج، هذا بخلاف عروض بنده جوالات ايفون في اسواق بنده :

جوال ابل ايفون 11 سعة 64 جيجابايت، الجيل الرابع، شاشة 6.1 بوصة، ذاكرة رام 4 جيجابايت، بسعر 2499 بدلًا من 3289 ريال سعودي.

سعة 64 جيجابايت، الجيل الرابع، شاشة 6.1 بوصة، ذاكرة رام 4 جيجابايت، بسعر 2499 بدلًا من 3289 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجابايت شاشة 6.7 بوصة، بسعر 4899 بدلًا من 5199 ريال سعودي.

برو ماكس سعة 128 جيجابايت شاشة 6.7 بوصة، بسعر 4899 بدلًا من 5199 ريال سعودي. جوال سامسونج اي 51، بسعر 1099 بدلًا من 1199 ريال سعودي.

اي 51، بسعر 1099 بدلًا من 1199 ريال سعودي. جوال سامسونج اي 21، بسعر 899 ريال سعودي.

اي 21، بسعر 899 ريال سعودي. جوال هواوي واي 8 بي، بسعر 699 ريال سعودي.

واي 8 بي، بسعر 699 ريال سعودي. جوال هواوي واي 7 اي، بسعر 699 ريال سعودي.

واي 7 اي، بسعر 699 ريال سعودي. جوالات هواوي واي 9 اي، بسعر 1049 ريال سعودي

هايبر بنده

تختص الفقرة التالية بكل عروض بندة الاسبوعية على أجهزة التابلت والايباد من شركة ابل ، وهذا بتخفيضات لا مثيل لها في بندة عروض جوالات :

سامسونج جالاكسي تاب اي 8 (2019)، سعة 32 جيجابايت، بسعر 529 ريال سعودي.

تاب اي 8 (2019)، سعة 32 جيجابايت، بسعر 529 ريال سعودي. تابلت هواوي تي 3 رمادي، سعة 32 جيجابايت، بسعر 599 بدلًا من 709 ريال سعودي.

تي 3 رمادي، سعة 32 جيجابايت، بسعر 599 بدلًا من 709 ريال سعودي. تابلت لينوفو ام 8، سعة 32 جيجابايت، بسعر 499 بدلًا من 599 ريال سعودي.

تابلت اونور 9 اكس لايت، سعة 128 جيجابايت، بسعر 719 ريال سعودي.

9 اكس لايت، سعة 128 جيجابايت، بسعر 719 ريال سعودي. تابلت الكاتيل 3 اكس، سعة 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي.

3 اكس، سعة 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي. ابل ايباد 8، سعة 32 جيجابايت، بسعر 1949 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

بنده

أما الخصومات التالية فنذكر بها عروض هايبر بندة اليوم على شاشات بنده الحديثة بمقاساتها المختلفة داخل تخفيضات بنده الكترونيات الجديدة:

تليفزيون اي تي سي 55 بوصة، بسعر 1199 بدلًا من 1971 ريال سعودي.

55 بوصة، بسعر 1199 بدلًا من 1971 ريال سعودي. تليفزيون دورا 65 بوصة، بسعر 1999 بدلًا من 2699 ريال سعودي.

65 بوصة، بسعر 1999 بدلًا من 2699 ريال سعودي. شاشة تليفزبون امبكس جلوريا أندرويد 43 بوصة، بسعر 799 بدلًا من 899 ريال سعودي.

تليفزيون توشيبا 43 بوصة، بسعر 799 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

43 بوصة، بسعر 799 بدلًا من 1204 ريال سعودي. شاشة تي سي ال 70 بوصة، بسعر 2899 بدلًا من 4499 ريال سعودي.

70 بوصة، بسعر 2899 بدلًا من 4499 ريال سعودي. تليفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة، بسعر 1049 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

panda

الجزء التالي خاص بعدد من ملحقات الجوالات في بندة هايبر :

سماعة لاسلكية برو بودس روكسون، بسعر 99 بدلًا من 229 ريال سعودي.

شاحن ماغسيف أبل ، بسعر 169 بدلًا من 199 ريال سعودي.

، بسعر 169 بدلًا من 199 ريال سعودي. نوصيلة كهرباء و يو اس بي ابل 20 واط، بسعر 85 بدلًا من 99 ريال سعودي.

20 واط، بسعر 85 بدلًا من 99 ريال سعودي. كابل ايفون 0.5 متر، بسعر 55 بدلًا من 79 ريال سعودي.

0.5 متر، بسعر 55 بدلًا من 79 ريال سعودي. كابل ايفون 1 متر، بسعر 65 بدلًا من 89 ريال سعودي.

1 متر، بسعر 65 بدلًا من 89 ريال سعودي. كابل أيفون 2 متر، بسعر 89 بدلًا من 129 ريال سعودي.

انتهينا بهذا من ذكر عروض بندة وهايبر بندة على الجوالات والشاشات بمختلف الأحجام والمقاسات، حيث تضمنت الخصومات انواع مختلفة من الجوالات من فئة ايفون، وهواوي، وسامسونج، والكمية متاحة في الفروع حتى نفاذها أو إنتهاء الموعد المحدد للتخفيضات.