نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اليوم الأخير لـ عروض العثيم في السعودية لشهر مارس 2021 بمناسبة شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية والتي تقدمها المجموعة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، حيث حرصت العثيم على توفير العديد من المنتجات المختلفة التي يحتاج إليها المواطن السعودي في شهر رمضان من خلال هذه العروض، فمنذ اللحظة الأولي التي انطلقت فيها العثيم وهي تحاول تلبية جميع الاحتياجات الخاصة بأهل المملكة وخاصة من المنتجات الغذائية، ولهذا تحرص المجموعة على عمل العديد من العروض والتخفيضات على مدار العام، منها عروض يومية ومنها عروض أسبوعية ومنها عروض تأتي موافقة لبعض المناسبات الهامة.

عروض العثيم في السعودية بمناسبة رمضان

عروض العثيم في السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك من أروع التي يمكنك أن تجدها في المملكة العربية السعودية، فقد حرصت العثيم على توفير جميع السلع الغذائية داخل هذا العرض، والذي سوف يمتد حتى 23 مارس لإتاحة الفرصة أمام المواطن السعودي لشراء منتجات السلع الغذائية المميزة بأسعار مخفضة للغاية.

فقد أعلنت العثيم عن أن هذه العروض سوف تشمل المواد الغذائية من بروتين حيواني والفاكهة والخضروات، وأيضا الأطعمة المحفوظة، وعلى الرغم من أن هذه العروض مقدمة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك إلا أن هناك العديد من التخفيضات التي أتت على الجولات والالكترونيات.

وهناك أيضا العديد من التخفيضات على العديد من المنتجات المختلفة مثل منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات الأطفال، وأيضا هناك العديد من التخفيضات على مستلزمات المطبخ وغيرها من المنتجات المختلفة.

مجلة عروض العثيم لهذا الأسبوع

عروض العثيم على اللحوم

من ضمن عروض العثيم المميزة العروض على اللحوم، ومن ضمن العروض المقدمة:-

كيلو لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 55 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم نعيمي بالعظم بسعر 95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي طازج بدون عظام بسعر 95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل بلدي بالعظام بسعر 95 ريال سعودي.

كانت هذه مجموعة من أبرز عروض العثيم في السعودية على اللحوم.

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