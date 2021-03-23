شوف اقوى الخصومات من أسواق بنده بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 

اقوى الخصومات من أسواق بنده بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وهو شهر الخيرات والمسرات، لذا تعمل الأسواق التجارية على توفير جميع السلع الغذائية التي يحتاجها الفرد خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، لذا قامت أسواق بنده بعمل عروض أسبوعية هائلة احتفالا بقرب شهر رمضان، والتي تمتد من يوم الأربعاء الموافق 4 شعبان وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 شعبان تحت شعار برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك.

اقوى الخصومات من أسواق بنده

تنوعت عروض أسواق بنده التي تقدمها للمواطنين ما بين عروض الأسماك والدواجن والتوابل والمكسرات، وغيرها، حيث يصل سعر كيلو سمك القاروس داخل العرض إلى 22.95، بينما سعر الجمبري البحري 32.95، أما سعر الجمبري المنظف 59.95، ويذكر أن الأسماك تأتي إلى أسواق بنده طازجة يومياً.

عروض أسواق بنده على التوابل والمكسرات

يزداد اعداد الحلويات بأشكالها المختلفة في شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقي عليه الا أيام قليلة، لذا قدمت أسواق بنده عروض متنوعة على المكسرات بالإضافة إلى عروض التوابل مع الأسعار والتخفيضات المقدمة للجميع من أسواق بنده، والتي تضمنت كالاتي:

كيلو جوز أمريكي 59.95.

كيلو زبيب 17.95.

كيلو ليمون لومي 19.95.

كيلو بهار مشكل 34.95.

كيلو جوز هند مبشورة 19.95.

كيلو دقيق بسبوسة خشن 5.95.

عروض أسواق بنده على اللحوم

تنوعت عروض أسواق بنده على اللحوم بكافة أنواعها سواء لحم بقري أو لحم جمال، أو لحم مفروم، بالإضافة إلى النقانق و الكفتة الجاهزة للطهي مباشرة، وقد جاءت هذه العروض والأسعار والتخفيضات المقدمة من أسواق بنده لجميع عملائها سوف نعرضها لكم من خلال السطور القادمة: