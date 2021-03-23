شوف عروض لولو في السعودية لشهر رمضان 2021 وأقوي عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض لولو في السعودية لشهر رمضان 2021 تختص متاجر لولو في المنتجات الغذائية ولكن يوجد أقسام أخرى بها جميع السلع التي قد تحتاج إليها الأسرة مثل منتجات التنظيف والأجهزة الإلكترونية والهواتف، ودائما ما تسعى متاجر لولو لتقديم أفضل الخدمات للشعب السعودي، ولذلك تهتم بتقديم جميع المنتجات على أعلى مستوى وذات جودة عالية وبأسعار تناسب الجميع، تقدم أيضاً أسواق لولو عروض على الموقع الإلكتروني ومنها عروض لولو الأسبوعية والعروض اليومية. عروض لولو في السعودية لشهر رمضان 2021 ● بلغ سعر يوسفي أسباني كيلو 5 ريال سعودي بدلاً من 10 ريال سعودي. ● بلغ سعر عنب أبيض هندي كيلو 6 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي. ● بلغ سعر عنب أحمر كيلو 7 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي. ● بلغ سعر تفاح اخضر كيلو 3 ريال سعودي بدلاً من 7 ريال سعودي. ● بلغ سعر خيار سعودي كيلو 2 ريال سعودي بدلاً من 4 ريال سعودي. ● عروض لولو اليوم بلغ سعر فلفل حلو سعودي زراعة مائية للعلبة 3 ريال سعودي بدلاً من 7 ريال سعودي. ● بلغ سعر فلفل رومي احمر اصفر اردني عماني للكيلو 4 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال سعودي. عروض لولو على المنتجات الغذائية ● خصومات لولو ماركت بلغ سعر طماطم سعودي الصندوق 3 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي. ● بلغ سعر بطاطس سعودي الصندوق 3 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال سعودي. ● بلغ سعر كمثري جنوب أفزيفيا الكيلو 7 ريال سعودي بدلاً من 10 ريال سعودي. ● بلغ سعر جزر سعودي للعلبة 2 ريال سعودي بدلاً من 6 ريال سعودي. ● بلغ سعر ثوم صيني الكيلو 8 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي. ● عروض السعودية اليوم بلغ سعر موز أمريكي كيلو 7 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي. ● بلغ سعر بصل أحمر كيلو 4 ريال سعودي بدلاً من 8 ريال سعودي. ● بلغ سعر بصل أبيض كيلو 5 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال سعودي. ● بلغ سعر جوافه كيلو 7 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي. ● بلغ سعر مانجو كيلو طازجة 9 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي.

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