شوف عروض العثيم السعودية رمضان 2021 خصومات تصل إلي 70% أقوي عروض السعودية

عروض العثيم السعودية رمضان 2021 تعتبر متاجر وأسواق العثيم من المتاجر التي نالت على أعجاب الشعب السعودي، وذلك لما تقدمه من منتجات طازجة ونظيفة وعالية الكفاءة وأسعار تنافسية، وأيضاً يوجد أقسام أخرى مثل عروض قسم الأدوات الكهربائية والالكترونيات، وتعتبر هذه الأقسام مفضلة لدى الكثير ويوجد عليه تخفيضات وخصومات رائعة، وحفاظاً على صحة الشعب السعودي وللحد من

وجود التجمعات قامت أسواق العثيم بإنشاء موقع إلكتروني تعرض جميع المنتجات من خلاله.

عروض العثيم السعودية رمضان 2021

●عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر هاتف آيفون 12 برو ماكس 4900 ريال سعودي بدلاً من 5500 ريال سعودي.

● بلغ سعر هاتف سامسونج اي 12 700 ريال سعودي بدلاً من 950 ريال سعودي.

● بلغ سعر شاشة ميكروديجت ال اي دي 55 1500 ريال سعودي بدلاً من 1900 ريال سعودي.

● بلغ سعر شاشة شارب 33 ال اي دي 550 ريال سعودي بدلاً من 800 ريال سعودي.

● بلغ سعر هاتف لافا اتش بي 16 جيجا 250 ريال سعودي بدلاً من 340 ريال سعودي.

● بلغ سعر هاتف نوكيا 210 ريال سعودي بدلاً من 250 ريال سعودي.

● بلغ سعر شاشة توشيبا ال اي دي 1400 ريال سعودي بدلاً من 1650 ريال سعودي.

● بلغ سعر خلاط كهربائي متعددة الوظائف 120 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال سعودي.

عروض العثيم على المنتجات الغذائية

● عروض السعودية اليوم بلغ سعر شوكولاتة جلاكسي جواهر 42 ريال سعودي بدلاً من 70 ريال سعودي.

● بلغ سعر شوكولاتة جلاكسي جواهر 55 ريال سعودي بدلاً من 90 ريال سعودي.

● بلغ سعر شوكولاتة بيست ميني مشكلة 500 جم 23 ريال سعودي بدلاً من 40 ريال سعودي.

● بلغ سعر شوكولاتة أم اند ام فول سوداني حليب 180 جم حليب مقرمش 160 9 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال

سعودي.

● بلغ سعر شوكولاتة أم اند أمز مينيز 30 جم 8 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.

● بلغ سعر علك ويجليز فراولة بلا سكر 85 جم 9 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي

● بلغ سعر شوكولاتة جلاكسي حليب ناعمة بندق ميني 125 جم كراميل ميني 11 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال

سعودي.

● بلغ سعر شراب فوستر كلاركس برتقال فالنسيا 25 جم 44 ريال سعودي بدلاً من 50 ريال سعودي.