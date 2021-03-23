شوف عروض هايبر بنده السعودية مع تخفيضات الربيع 54% على المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك

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عروض هايبر بنده السعودية، تعتبر أسواق ومتاجر هايبر بنده من أفضل الأسواق التى تقوم بتقديم العروض علي كافة المنتجات الغذائية والمنتجات الأخرى في المملكة العربية السعودية، وتقوم بندة بتقديم عروض أسبوعية وأيضاً عروض يومية وتعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويفضل الشعب السعودي هذه العروض لأنها توفر لهم الكثير من الأموال كما توفر لهم احتياجاتهم. عروض بنده اليوم عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر خضار مشكل داري 6 ريال سعودي بدلاً من 13 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بلغ سعر فراولة مجمدة داري مونتانا 13 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم بلغ سعر نقانق دجاج دو 14 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال سعودي.

عروض بنده جدة بلغ سعر بطاطس لامب وستون للقلي رفيعة 11 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.

بنده اليوم بلغ سعر صدور دجاج طرية داري 32 ريال سعودي بدلاً من 42 ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر توت داري 19 ريال سعودي بدلاً من 28 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر عجينة كرواسان ملفوفة السنبلة 11 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده عروض هايبر بنده بصفحة واحدة بلغ سعر برانا بالبصل سادة السنبلة 6 ريال سعودي بدلاً من 21 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية بلغ سعر عجينة الكنافة شرائح عجينة البقلاوة وعجينة جلاش فاخرة 6 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعي بلغ سعر ملوخية السنبلة أو ملوخية مع التقلية أو بصل أحمر مقطع وعجينة الفلافل 8 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.

عروض بنده جده بلغ سعر رقائق بف بستري 9 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر خضروات السنبلة 10 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي.

الاشتراك في مسابقة بنده بلغ سعر بطاطس مقلية السنبلة 13 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية مع تخفيضات الربيع 54% على المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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