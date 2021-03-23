شوف عروض هايبر بنده السعودية على المواد الغذائية الأساسية للشهر المبارك مع تخفيضات تصل الى 50% على هذة السلع.. شاهدوا الأسعار

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عروض هايبر بنده السعودية، تقدم مجموعة هايبر بنده Hyper Panda Market Group أحدث الخصومات على المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، وتقدم خصومات مذهلة لذلك تمثل هذه الخصومات فرصة رائعة لشراء الياميش الرمضاني المجاني في منتصف الشهر من بندة، وعروض ضخمة لمن يرغب في صنع كرتون رمضاني، تسعى مجموعة بنده للإشتراك في جميع مناطق المملكة من مواطنين سعوديين. عروض بنده اليوم على السلع الغذائية المتنوعة عروض هايبر بندة جدة تتوفر أربع عبوات مكرونة بأوزان مختلفة، وسعرها 10.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع علبة صدر دجاج طري ساديا تزن كيلو جرام لكل منها بسعر 28.50 ريال سعودي بدلاً من 57 ريال سعودي.

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عروض بندة الاسبوعية ربع كيلو زيتون أخضر يوناني محشي بالثوم وبرتقال / جزر ولوز بسعر 9.95 ريال.

عروض بنده هذا الاسبوع سعر كيلو جبن الموزاريلا الثلاث بقرات هو 2سعر مربى توت شامي أو فراولة أو مشمش طبيعي 13.95 ريال ، بحد أدنى 21.95 ريال.

عروض بنده جده ربع كيلو زيتون أخضر يوناني محشي بالثوم وبرتقال / جزر ولوز بسعر 9.95 ريال.

تخفيضات بنده اليوم سعر كيلو جبن الموزاريلا لثلاث بقرات هو 22.95 ريال بدلاً من 43.75 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية على المواد الغذائية الأساسية للشهر المبارك مع تخفيضات تصل الى 50% على هذة السلع.. شاهدوا الأسعار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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