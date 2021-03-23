نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية والتخفيضات مستمرة على المواد الغذائية والسلع الأساسية و31% تنزيلات إحتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عروض العثيم الاسبوعية، تقدم أسواق عبد الله العثيم المأكولات التالية بأسعار تفضيلية في مهرجان الطعام الذي يقام في المملكة العربية السعودية كل أسبوع، ويقام المهرجان في أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية احتفالاً باقتراب شهر رمضان، لذلك فنحن مهتمون بتقديم المحتوى التالي: أسعار شركات المواد الغذائية (مثل أمريكانا وساديا ودو والمراعي) والاستفادة من الخصومات في فرع سوبر ماركت العثيم اليوم. عروض العثيم الطازج لليوم عروض العثيم اليوم الاثنين وصل سعر أرز صنوايت المخفّض إلى 189 ريالاً سعودياً.

تخفيضات العثيم زيت دوار الشمس بسعر مخفض يصل إلى 62 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية العثيم يقدم صلصة الطماطم كل أسبوع والسعر المخفض 39.50 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم تونة بالميز وزن 185 جرام بخصم 5.45 ريال فيكون سعرها 13.95 ريال.

عروض العثيم الاثنين العثيم يبيع يمن نباتي وزنها 2 كيلو جرام وعند الخصومات يكون السعر 24.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم وقدم العثيم عرضا يوم الاثنين انخفض على إثره سعر أرز الوليمة إلى 286 ريالا. عروض العثيم الطازج اليوم عروض العثيم الاثنين اليوم واليوم أصبح كيلو شوربة الشوفان هناء فقط بسعر 11.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم حبة الفول السوداني بالشوكولاتة التي يبيعها العثيم تسمى ريس، ويبلغ سعرها الآن 12.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب العثيم يقدم 100 كيس شاي أخضر ربيع بسعر 15.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

عروض هايبر العثيم يبلغ سعر Oatmeal Quaker Honey and Oats 14.95 ريالاً، ويمتد خصم العثيم إلى شيبس ليز ويباع بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال سعودي.

عروض العثيم جده عرض العثيم المميز مصنوع من جبنة كريمة الكوب يزن 500 جرام ويبيع فقط بسعر 11.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

عروض الاثنين العثيم يقدم العثيم عدد 12 × 70 جرام من كريمة بالكراميل كل أسبوع مقابل 22.95 ريال سعودي فقط بدلاً من 27.52 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية والتخفيضات مستمرة على المواد الغذائية والسلع الأساسية و31% تنزيلات إحتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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