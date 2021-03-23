شوف عروض وتخفيضات السعودية شهر رمضان 2021

عروض وتخفيضات السعودية شهر رمضان 2021 التي يتسارع إليها المواطنون داخل كافة قطاعات المملكة للحصول عليها ضمن الاستعدادات للشهر الكريم، وتوفر كافة الأسواق العديد من العروض المميزة على جميع مستلزمات المنزل؛ مثل الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية.

عروض وتخفيضات السعودية شهر رمضان 2021 هايبر بنده

يتصدر هايبر بنده قائمة الأسواق التي تقدم عروض وتخفيضات السعودية شهر رمضان 2021، وكانت العروض كالتالي:

يمكنك شراء عبوة أرز بسمتي الشعلان 5 كجم بسعر 95 ريال بدلاً من 40.50 ريال.

دجاج دو مجمد 10 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 143.50 ريال.

جبن رومي جرين لاند 1 كيلو بسعر95 ريال بدلاً من 51.95 ريال.

جبن قريش قليل الدسم 1 كيلو بسعر 25 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

مورتديلا بقري قليل الدسم بالزيتون 1 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

زيتون كالاماتا بريميوم يوناني 1 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

عروض وتخفيضات أسواق الدانوب شهر رمضان 2021

تقدم أسواق الدانوب العديد من التخفيضات المميزة على كافة منتجاتها وهي كالتالي:

عبوة التوفير من زيت شمس 3 لتر بسعر 21 ريال بدلاً من 33 ريال.

صدر ديك رومي مدخن 1 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 106 ريال.

مكسرات مشكل 1 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 74.95 ريال.

جوز هند مطحون 1 كيلو بسعر 15 ريال بدلاً من 20 ريال.

زبيب دهبي عبوة 400 جم بسعر 9 ريال بدلاً من 14 ريال.

فخذ غنم أسترالي 1 كيلو بسعر 43 ريال بدلاً من 55 ريال.

سمك قاروص 1 كيلو بسعر 24 ريال بدلاً من 32 ريال.

روبيان وسط 1 كيلو بسعر 27 ريال بدلاً من 36 ريال.

خصومات وعروص موقع اكسترا في رمضان على الأجهزة الكهربائية

توفر أسواق اكسترا العروض التالية للأجهزة الكهربائية: