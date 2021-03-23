نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات السعودية شهر رمضان 2021 في المقال التالي
عروض وتخفيضات السعودية شهر رمضان 2021 التي يتسارع إليها المواطنون داخل كافة قطاعات المملكة للحصول عليها ضمن الاستعدادات للشهر الكريم، وتوفر كافة الأسواق العديد من العروض المميزة على جميع مستلزمات المنزل؛ مثل الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية.
عروض وتخفيضات السعودية شهر رمضان 2021 هايبر بنده
يتصدر هايبر بنده قائمة الأسواق التي تقدم عروض وتخفيضات السعودية شهر رمضان 2021، وكانت العروض كالتالي:
- يمكنك شراء عبوة أرز بسمتي الشعلان 5 كجم بسعر 95 ريال بدلاً من 40.50 ريال.
- دجاج دو مجمد 10 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 143.50 ريال.
- جبن رومي جرين لاند 1 كيلو بسعر95 ريال بدلاً من 51.95 ريال.
- جبن قريش قليل الدسم 1 كيلو بسعر 25 ريال بدلاً من 17.25 ريال.
- مورتديلا بقري قليل الدسم بالزيتون 1 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.
- زيتون كالاماتا بريميوم يوناني 1 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.
عروض وتخفيضات أسواق الدانوب شهر رمضان 2021
تقدم أسواق الدانوب العديد من التخفيضات المميزة على كافة منتجاتها وهي كالتالي:
- عبوة التوفير من زيت شمس 3 لتر بسعر 21 ريال بدلاً من 33 ريال.
- صدر ديك رومي مدخن 1 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 106 ريال.
- مكسرات مشكل 1 كيلو بسعر 95 ريال بدلاً من 74.95 ريال.
- جوز هند مطحون 1 كيلو بسعر 15 ريال بدلاً من 20 ريال.
- زبيب دهبي عبوة 400 جم بسعر 9 ريال بدلاً من 14 ريال.
- فخذ غنم أسترالي 1 كيلو بسعر 43 ريال بدلاً من 55 ريال.
- سمك قاروص 1 كيلو بسعر 24 ريال بدلاً من 32 ريال.
- روبيان وسط 1 كيلو بسعر 27 ريال بدلاً من 36 ريال.
خصومات وعروص موقع اكسترا في رمضان على الأجهزة الكهربائية
توفر أسواق اكسترا العروض التالية للأجهزة الكهربائية:
- تثدم شركة أكسترا شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 3199 ريال بدلاً من 5999 ريال.
- شاشة ال جي 65 بوصة بسعر 3799 ريال بدلاً من 6199 ريال.
- مكيف كاريير جداري بسعر 2056 ريال بدلاً من 2956 ريال.
- مكيف جري سبليت بسعر 2199 ريال بدلاً من 3099 ريال.
- بوتاجاز وايت وستنجهاوس 5 شعلة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2099 ريال.
- بوتاجاز لا جيرمانيا 5 شعلة استانلس ستيل بسعر 2799 ريال بدلاً من 3099 ريال.
- غسالة سامسونج تعبئة أمامية 16 كيلو + مجفف بسعر 5999 ريال بدلاً من 10999ريال.
- غسالة دايو تعبئة أمامية 11 كيلو بسعر 4399 ريال بدلاً من 5829 ريال.
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