نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير شاشات وأقوى عروض مكتبة جرير jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير شاشات وتخفيضات كبرى في مكتبة جرير jarir bookstore، وفي هذه العروض نجد شاشات سوني، سامسونج، ال جي، هاير، سكاي ورث، هايسنس، تي سي ال، بأفضل الأسعار، ومزودة بخدمات رائعة مثل فترة الضمان، إمكانية التقسيط، خصائص مميزة موجودة في الشاشات مثل جودة الصورة الواضحة للغاية، كما تتنوع في جرير عروض الشاشات، فتوجد شاشات بأحجام صغيرة، متوسطة، كبيرة، لتلبي احتياجات جميع العملاء.

عروض جرير

عروض جرير شاشات متوافرة بأسعار وأحجام مختلفة، فيوجد شاشة تلفزيون Skyworth Smart، حجم 70 بوصة، بسعر 4499 ريال سعودي، كما يتوافر أيضًا شاشة تلفزيون Skyworth Smart، حجم 58 بوصة، بسعر 2699 ريال سعودي، ويتوافر شاشة تلفزيون Skyworth Smart، المزودة بخاصية البحث الصوتي، حجم 75 بوصة، بسعر 6499 ريال سعودي، وهذه الشاشات تأتي بالإضافة إلى ضمان لمدة عامين.

عروض مكتبة جرير

تعرفوا على عروض مكتبة جرير jarir bookstore على شاشات Haier، التي بها Bluetooth, Wifi, Wireless، بالإضافة إلى ضمان لمدة عامين، وأيضًا إمكانية التقسيط على 24 شهر.

شاشة تلفزيون Haier Smart TV 4K UHD، حجم 65 بوصة، بسعر 5049 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Haier Smart TV 4K UHD، حجم 55 بوصة، بسعر 2799 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Haier Smart TV 4K UHD، حجم 50 بوصة، بسعر 2599 ريال سعودي.

جرير شاشات

إليكم عروض شاشات سامسونج المتوافرة بأحجام مختلفة في jarir.

شاشة تلفزيون Samsung Smart TV 4K UHD QLED، حجم 55 بوصة، بسعر 5999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Samsung Smart TV 4K UHD، حجم 65 بوصة، بسعر 9899 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Samsung Smart TV 4K UHD LED، حجم 75 بوصة، بسعر 12499 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

تخفيضات رائعة على شاشات سوني وال جي بأفضل الأسعار في jarir نقدمها لكم بالتفصيل في النقاط القادمة.