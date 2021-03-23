نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض اكسترا وهدايا شراء مجانية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان في المقال التالي

تقدم شركة اكسترا المحدودة مجموعة من أجدد وأقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وتخفيضات مذهلة بالإضافة إلى هدايا شراء مجانية على بعض المنتجات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك و كل عام وانتم بخير، فدائماً ما تسعى مجموعة شركات اكسترا إلى مشاركة عملائها في المناسبات المختلفة وتتمنى لهم الخير على طريقتها بتقديم أفضل الخامات والخدمات من خلال فروعها المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية بأفضل الأسعار مع توفير إمكانية الشراء بالتقسيط من خلال تسهيل والتقسيم على 36 شهر بمبالغ بسيطه شهرياً. عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية الصغيرة: كينوود عجانة شيف سينس قوة 1700 واط متوفرة باللون الرمادي بسعر 4,199 ريال سعودي بدلاً من 4,899 ريال.

ديلونجي سبيشياليستا صانعة قهوة قوة 1450 واط، سعة 2 لتر 19 بار، معدني بسعر 3,999. ريال سعودي بدلاً من 4,899 ريال. بيورير منقي هواء يغطي حتى مساحة 106 متر مربع بسعر 1,849 ريال سعودي بدلاً من 2,309 ريال.

مولينكس محضرة طعام قوة 1500 واط، سعة 6.7 لتر، 8 سرعات متوفرة باللون الفضي بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 2,749. ريال. عصارة كوفينغز قوة 240 واط متوفرة باللون الأحمر بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال.

مكنسة عامودية تيفال قابلة للشحن، سعة الغبار 0.65 لتر متوفرة باللون الأبيض/ الأخضر بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 2,299 ريال. مكنسة برميل بناسونيك قابلة للفك قوة 2400 واط، سعة 21 لتر مع خاصية لف السلك أوتوماتيكياً بسعر 1,419 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال.

مقلاة بدون زيت ديلونجي سعة 1.7 كيلو وقوة 1000- 1400 واط متوفرة باللون الابيض/ الأسود بسعر 1,399 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال. عروض الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ: سلطانية تقديم أكريليك مع مكان لحفظ الثلج بسعر 90 ريال سعودي.

آلبرتو مجموعة أواني طبخ سطح غير لاصق بسعر 295 ريال. طقم قدور آلبرتو كورا 7 قطع متوفر باللون الأسود بسعر 385 ريال سعودي.

لاميسا طقم سفرة بورسلان 20 قطعة متوفر باللون الأخضر بسعر 285 ريال سعودي. طقم أواني البرتو 7 قطع بغطاء زجاجي، متوفر باللون الكريمي بسعر 549 ريال سعودي.

لاميسا طقم شاي وقهوة 18 قطعة يخدم 6 أشخاص بسعر 195 ريال سعودي. كل هذه العروض وأكثر متوفرة في جميع فروع أكسترا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك مع تخفيضات هائلة تصل 60% على أجهزة المطبخ والأجهزة المنزلية فسارعوا باغتنام الفرصة وكل عام وانتم بخير. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض اكسترا وهدايا شراء مجانية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض اكسترا وهدايا شراء مجانية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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