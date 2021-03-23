نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تعرف على طريقة تحميل لعبة فورت نايت fortnite مجانا ف 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت من أكثر المواضيع التي يطرحها مستخدمين هذه اللعبة على المنصات الإلكترونية مؤخراً، وذلك بسبب الصعوبة التي يواجهها البعض أثناء تحميل هذه اللعبة، حيث أن لعبة فورت غير متاحة بشكل رسمي على أي متجر من المتاجر الرئيسية التي يتم استخدامها لتحميل أي تطبيق أو لعبة، لذلك سنعرض لحضراتكم في هذا المقال طريقة يمكن من خلالها تحميل هذه اللعبة.

لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت:

● قديماً منذ إصدار أول نسخة من لعبة فورت نايت وعملية تحميل هذه اللعبة تتم بشكل بسيط ومباشر، حيث أن التحميل يتم من خلال اتباع الطريقة العادية لتحميل أي تطبيق أو لعبة وهو استخدام متجر جوجل بلاي أو متجر أبل، ولكن بسبب الرسوم التي قامت الشركة المالكة للعبة فورت نايت بفرضها على المتاجر الرئيسية، قامت المتاجر برفض هذه الفكرة، وتطورت الأمور حتى انتهت بحذف اللعبة من هذه المتاجر بشكل نهائي.

● الآن لا يمكن تحميل اللعبة بإتباع هذه الخطوات ولكن يمكن تحميلها عن طريق فتح تطبيق Epic Games، ثم البحث عن لعبة فورت نايت عبر هذا التطبيق وإتباع خطوات التحميل مباشرةً.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر

يمكن أن يتم تحميل لعبة فورت نايت واستخدامها على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم من خلال اتباع الخطوات التالية:

● يقوم المستخدم أولاً بتحميل تطبيق Epic Games هذا التطبيق المعتمد من قبل الشركة لتحميل اللعبة.

● يقوم المستخدم بالبحث عن لعبة فورت نايت عبر ذلك التطبيق.

● يقوم المستخدم باتباع خطوات التحميل التي يعرضها التطبيق.