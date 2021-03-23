شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى تخفيضات السعودية

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عروض بنده الأسبوعية يعد خصم بنده الأسبوعي من الخصومات التي تجذب انتباه عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية لأن الخصم الذي تقدمه بنده للمواطنين يشمل جميع الأجهزة الخاصة بالمنازل وإمدادات الكهرباء، لذلك ينتظر آلاف الأشخاص الاستفادة من الخصم الخاص في بداية شهر رمضان بهذه المناسبة الخصومات التي يقدمها بنده وسوبر بنده هي أن جميع الأطعمة تعتمد على الأسماك في حين أن اللحوم والفواكه والبقول، ومستحضرات التجميل كلها تقدم بأسعار مخفضة. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على منتجات المراعي المختلفة: تخفيضات بنده زبادي المراعي كامل الدسم، وزن 500 جرام، عدد 2 حبة، بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 7 ريال سعودي.

خصومات بنده لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي، وزن 700 جرام، عدد 1 حبة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال سعودي، عدد 2 حبة بسعر 19.95 ريال سعودي 44 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم كريمة الطبخ أو الخفق المراعي، حجم 1 لتر، بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 27.75 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على جبنه مثلثات المراعي 8 قطع، وزن 120 جرام، عدد 4 حبات، بسعر 8.50 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية عصير فارمز سيلكت المراعي، حجم 1 لتر، فقط بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

خصومات بنده زبادي يوناني بالتوت المراعي، وزن 150 جرام، عدد 3 حبات، فقط بسعر 7.50 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي.

تنزيلات بنده جبنة كريم أو شيدر قابلة للدهن المراعي، عدد 2 × 900 جرام، فقط بسعر 27.95 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا مبشورة كاملة الدسم المراعي، وزن 750 جرام+ 250 جرام مجاناً، بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 33.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى تخفيضات السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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