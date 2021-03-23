شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 70%

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عروض العثيم الأسبوعية على الطازج، العثيم قام بتقديم أفضل العروض على المنتجات الغذائية التي يحتاج إليها كل منزل كالفواكه والخضروات والأجبان والعديد من الحبوب، وفي هذا المقال سنتناول معكم أفضل العروض المقدمة من العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم 2021م: عروض العثيم اليوم وصل سعر جرينز فراولة إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 28.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم وصل سعر كريم كاراميل فوستر كلاركس إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.50 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم شراب تانج برتقال وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 61.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية دجاج ساديا مجمد وصل سعرها إلى 109.95 ريال سعودي، بينما وصل سعرها قبل العرض كان 148 ريال سعودي.

زيت عافية ذرة وصل سعره إلى 30.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 47.95 ريال سعودي.

تورتة كرنفال وسط وصل سعره إلى 44.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي.

زود شابورة دقيق القمح وصل سعره إلى 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على كرواسون بالزبدة وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم زود لقيمات مشكلة ديلوكس وسط وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم أساور غادي بالسمسم وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 12.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم مانجو تيمور وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين وصل سعر الفراولة إلى 2.95 ريال سعودي.

بلغ سعر البصل الأحمر إلى 3.45 ريال سعودي.

بلغ سعر الكيوي إلى 7.50 ريال سعودي.

سعر الأناناس وصل إلى 5.95 ريال سعودي.

سعر الشمندر وصل إلى 1.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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