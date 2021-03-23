طريقة شحن شدات ببجي في 10 دقائق 1500 شدة مجانا

طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021، هناك العديد من الطرق للحصول على قوة شدات pubg، لأن التطبيقات المجانية من أفضل الطرق للحصول على هذه القوة لأنها توفر لك بعض النقاط والتي يتعين عليك تحويلها إلى رصيد Google ثم الانتقال إلى وضع القوة والاستخدام التوازن على مفتاح الربط.

طريقة شحن شدات ببجي

مع التطور الجديد للعبة PUBG New State، تمت إضافة العديد من الميزات والتحسينات لجعل لعبة ببجى أكثر تشويقًا وإثارة للمستخدمين على الهواتف الذكية لأن لعبة ببجى تتيح 30 عامًا لاستبدال Troi في المستقبل حتى يتمكن اللاعبون من بناء الألعاب وتطويرها بكل سهولة وامان، يقوم بتخصيص أسلحة الفريق ويختار مواقع التصوير بالإضافة إلى ملحقات القنابل القوية وتحسينات الأداء، بالإضافة إلى ذلك هناك خرائط حديثة بطائرات بدون طيار وأسلحة وتقنيات حديثة ودروع باليستية ومعارك نارية شرسة وتطورات أخرى ممكا يجل لعبة ببجى هى الاكثر اثارة بين الالعاب القتالية على الاطلاق.

مميزات لعبة ببجي بالتحديث الأخير

شحن شدات ببجي مجاناً 2021، للحصول على أسهل وأفضل طريقة لشحن باقة PUBG برجاء اتباع الخطوات التالية: –

انتقل إلى متجر الهاتف المحمول حيث يكون مستخدم هاتف Android هو متجر Google Play ومستخدم iPhone هو أي متجر ثم قم بتنزيل التطبيق (dash) على الجهاز.

يجب عليك إدخال التطبيق واتباع التعليمات، بما في ذلك لعب أي ألعاب مشروطة للفوز.

سيوفر لك التطبيق أكواد للمشاركة مع الأصدقاء لذلك سيوفر لك التطبيق بعض النقاط والتي تحتاج إلى تحويلها إلى نقاط للحصول على الآلاف من حزم PUBG MOBILE.

أخيرًا نتمنى أن تستمتع بوقتك واتباع الخطوات الواردة في المقالة لتحسين مستوى جميع اللاعبين ونرحب بأسئلتكم وتعليقاتكم على مقالاتنا.