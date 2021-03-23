شوف عروض العثيم اليوم تخفيضات تصل ل 60% othaimmarkets.com

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عروض عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية المختصة ببيع جميع المنتجات الغذائية التي يحتاج إليها العملاء في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية ومنتجات العناية الشخصية، وتقوم شركة العثيم بعمل عروض بشكل مستمر على جميع المنتجات المتوفرة، هذه العروض تعتبر متاحة في جميع الفروع الخاصة بمتاجر العثيم في جميع أنحاء المملكة. عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم : خصومات العثيم بلغ سعر كريم دوڤ 250 مل 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

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