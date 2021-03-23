نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية في المقال التالي

عروض اكسترا الاسبوعية، بالإضافة إلى الشاشات والألعاب الحديثة والهواتف الذكية والأجهزة الشخصية والمنزلية والإلكترونية، يعد المركز الإضافي السعودي أحد أهم وأشهر مراكز بيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، في بعض الأحيان ستوفر خصومات متنوعة لجميع المعروضات مع خصومات تصل إلى 47٪، كما تقدم للمواطنين خدمات التسوق عبر الإنترنت والتوصيل المجاني حتى الباب نقدم لكم اليوم مجموعة من أهم الخصومات المدرجة في مجلة المبيعات السعودية إكسترا. عروض اكسترا الاسبوعية عروض اكسترا على غسالات الملابس خصومات اكسترا الاسبوعية إل جي غسالة تعبئة أمامية، غسيل/ تجفيف، 14 كيلو/ 8 كيلو، أبيض، خصم 44.24٪ بسعر 4599 ريال سعودي بدلاً من 8249 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية باناسونيك، غسالة تعبئة أمامية، 8 كيلو، فضي، خصم 35.23٪ بسعر 1599 ريال سعودي بدلاً من 2469 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم اريستون غسالة 11 كيلو/مجفف 7 كيلو، تعبئة أمامية، أبيض، خصم 24.13٪ فقط بسعر 3489 ريال سعودي بدلاً من 4599 ريال سعودي. خصومات اكسترا تنزيلات اكسترا اليوم باناسونيك غسالة، فتحة أمامية 10 كيلوجرام /7 كيلوجرام، غسيل /تجفيف، ابيض، خصم 32.53٪ فقط بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 4149 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم اريستون غسالة 9 كيلو/ مجفف 6 كيلو، تعبئة أمامية، أبيض، خصم 24.88٪ بسعر 3079 ريال سعودي بدلاً من 4099 ريال سعودي. عروض اكسترا الاسبوعية باناسونيك غسالة، فتحة امامية 12كيلو جرام/8 كيلوجرام، غسيل /تجفيف، فضي، خصم 30.44٪ بسعر 3199 بدلاً من 4599 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا خصومات اكسترا اليوم كلاس برو،غسالة تعبئة علوية، 7 كيلو، أبيض، خصم 37.52٪ بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الاسبوعية كلاس برو،غسالة تعبئة امامية، 6 كيلو، 8 برامج، ابيض، خصم 35.31٪ فقط بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية كلاس برو، غسالة فتحة علوية اتوماتيكية 9 كجم، لون أبيض، خصم 33.35٪ بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.