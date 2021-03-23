نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الاسبوعية بمناسبة شهر رمضان الكريم لعام 1442 في المقال التالي

عروض بنده السعودية الاسبوعية 10 شعبان 1442 الموافق 23 مارس 2021 ولمدة أسبوع، أسواق بنده في السعودية تعتبر من المتاجر المفضلة لدى الشعب السعودي ويثق الكثير من العملاء في جميع المنتجات والسلع التي تقدمها أسواق بنده، تختص أسواق بنده في المنتجات والسلع الغذائية وتقوم بعمل الكثير من التخفيضات اليومية وعروض بنده الأسبوعية المميزة على جميع المنتجات في المتجر وفي الفروع وأيضاً يوجد أقسام للأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة ويفضل الكثيرين هذه الأقسام بسبب جودة خامات الأجهزة وأيضاً الأسعار الرائعة. عروض بنده السعودية الاسبوعية بلغ سعر ساعة هواوي فين 370 ريال سعودي بدلاً من 400 ريال سعودي.

بلغ سعر أسورة الرياضة من شاومي إم فايف 130 ريال سعودي بدلاً من 190 ريال سعودي.

بلغ سعر كابل أيفون نصف متر 55 ريال سعودي بدلاً من 80 ريال سعودي.

بلغ سعر كابل أيفون 1 متر 65 ريال سعودي بدلاً من 90 ريال سعودي.

بلغ سعر كابل أيفون 2 متر 90 ريال سعودي بدلاً من 130 ريال سعودي.

بلغ سعر مضخم صوت سكاي وورث 300 ريال سعودي بدلاً من 450 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج أي 15 1100 ريال سعودي بدلاً من 1200 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج أي 31 900 ريال سعودي بدلاً من 1000 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج أي 42 سريع الشحن 1400 ريال سعودي بدلاً من 1700 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الهواتف المحمولة بلغ سعر هاتف هواوي واي 8 بي 700 ريال سعودي بدلاً من 950 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف هواوي واي 7 لي 700 ريال سعودي بدلاً من 950 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف هواوي نوفا 7 أي 880 ريال سعودي بدلاً من 1200 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف أيفون 12 برو ماكس 1900 ريال سعودي بدلاً من 5200 ريال سعودي.

بلغ سعر هواوي واي 9 أي 1050 ريال سعودي بدلاً من 1300 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج إي 02 اس 480 ريال سعودي بدلاً من 640 ريال سعودي.

بلغ سعر سماعات أبل اير بودي برو 820 ريال سعودي بدلاً من 1000 ريال سعودي.

بلغ سعر سماعات أبل أير بودي 2 شاحن عادي 520 ريال سعودي بدلاً من 880 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الاسبوعية بمناسبة شهر رمضان الكريم لعام 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السعودية الاسبوعية بمناسبة شهر رمضان الكريم لعام 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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