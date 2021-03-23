سر نجاح عصير الليمون في المنزل مثل محلات العصائر بخطوات بسيطة

الليمون هو أحد الحمضيات التي نستخدمها بكثرة في حياتنا اليومية، ويستخدم في العديد من الأطعمة سواء كان في الحلويات حيث يجعل الحلوى تتميز بمذاق رائق ولذيذ أو في المأكولات بوجه عام، ويعد الليمون من الحمضيات المفيدة للجسم حيث أنها تمد الجسم بفيتامين c، ويستخدم الليمون أيضا بجانب استخدامه في الحلويات والمأكولات يستخدم في العصائر المنعشة والتي يتم تحضيرها بسهولة.

سر نجاح عصير الليمون

نقدم لكم المكونات البسيطة لتحضير عصير الليمون

5حبات من الليمون الحامض.

كوب من الماء.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر ويمكن أن نقلل من كمية السكر أو نزيد حسب الرغبة .

طريقة تحضير عصير الليمون

نقوم بتقشير حبات الليمون الحامض، ثم نقوم بفتحها نصفين باستخدام السكين وبعد ذلك نخرج البذور، نطبق ذلك مع جميع حبات الليمون ونضعه في الخلاط الكهربائي، نضيف الماء على الليمون ثم نضيف السكر ويمكن اضافه مكعبات ثلج حسب الرغبة، ونخلط المكونات جيدا، بعد ذلك نقوم بتصفية عصير الليمون ويقدم وبإلهنا.

طريقة تحضير عصير الليمون و النعناع

نقدم لكم مكونات عمل العصير

ثماني حبات من الليمون الحامض كبيرة الحجم.

نعناع الطازج.

ستة أكواب من الماء.

أربع ملاعق كبيرة من السكر أو حسب الرغبة.

مكعبات من الثلج.

طريقة تحضير العصير

نقوم بتقشير الليمون الحامض، ثم نقوم بإزالة البذور منه ونضعه في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف كلا من مقدار السكر، والماء، ومكعبات الثلج، ثم نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي على درجة عالية حتى تختلط المكونات جيدا، بعد التأكد من أن المكونات تم عصرها جيدا نقوم بتصفية العصير في وعاء حتى نقوم بإزالة اى إضافات غير مرغوب فيها، ثم نضعه في الوعاء المخصص له ويوضع في الثلاجة ، ويسكب العصير في الكوب ويمكن إضافة مكعب ثلج أثناء التقديم، ويقدم بألف هنا.