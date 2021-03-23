نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية الاسبوعية لشهر رمضان الكريم 1442 في المقال التالي

عروض العثيم السعودية الاسبوعية بتاريخ 11 شعبان 1442 الموافق 24 مارس 2021 حتي أخر الأسبوع، أسواق العثيم في السعودية من أكثر الأسواق التي أجمع الشعب السعودي على حبها، وذلك لأن أسواق العثيم تقوم بتقديم أفضل المنتجات على الإطلاق سواء من ناحية جودة المنتجات أو من ناحية الأسعار والعروض اليومية وعروض العثيم الاسبوعية، وأيضاً تقوم بتقديم أفضل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وتعرض يومياً عروض ممتازة على هذه الأقسام، كما تعرض هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بأسواق العثيم. عروض العثيم السعودية الاسبوعية بلغ سعر زيتون كوبوليفا أسود حبة كاملة 60 ريال سعودي بدلاً من 77 ريال سعودي.

بلغ سعر داري خضار مشكل مجمد 400 جم 4 ريال سعودي بدلاً من 7 ريال سعودي.

بلغ سعر صدور دجاج داري طرية 2 كجم 37 ريال سعودي بدلاً من 53 ريال سعودي.

بلغ سعر دجاج غنم مفروم داري 400 جم 5 ريال سعودي بدلاً من 7 ريال سعودي.

بلغ سعر دجاج غنم مفروم داري كرتونه 99 ريال سعودي بدلاً من 125 ريال سعودي.

بلغ سعر مانجو داري مجمدة لب توتابوري 1 كجم 10 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي.

بلغ سعر رمان حب محمد 1 كجم 11 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.

بلغ سعر نقانق دجاج بالجبن داري 350 جم 4 ريال سعودي بدلاً من 5 ريال سعودي.

بلغ سعر زيتون كوبوليفا شرائح اخضر أو أسود 900 جم 15 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات الغذائية 1442 بلغ سعر تونة المراعي خفيف الخضراء 185 جم 15 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال سعودي.

بلغ سعر زيتون ايريال اسود 6 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال سعودي.

بلغ سعر زيتون جرين فارمز أسود أو أخضر شرائح 225 جم 3 ريال سعودي بدلاً من 5 ريال سعودي.

بلغ سعر تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جم 11 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي.

بلغ سعر زيتون جرين فارمز أسود أو أخضر 350 جم 3 ريال سعودي بدلاً من 5 ريال سعودي.

بلغ سعر أرز أبيض جرين فارمز كلاسيك هندي 37 ريال سعودي بدلاً من 48 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية الاسبوعية لشهر رمضان الكريم 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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