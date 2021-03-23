شوف عروض بنده السعودية رمضان 2021 خصومات تصل إلي 50% أقوي عروض السعودية اليوم

عروض بنده السعودية رمضان 2021 في السعودية توجد أسواق بنده والتي تقوم يوميا بعرض الكثير من العروض على المنتجات الموجودة في المتاجر وتحديداً قسم المنتجات الغذائية والذي يعتبر من الأقسام المفضلة للشعب السعودي، حيث ينتظر الجميع العروض الذي ستقدم على المنتجات الغذائية وذلك لأنها توفر لهم احتياجاتهم من المواد الغذائية وتوفر لهم الكثير من الأموال، ويوجد أيضا إمكانية

الشراء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهم ويتم تجديد العروض باستمرار لنقدم لكم أفضل عروض رمضان في السعودية.

عروض بنده السعودية رمضان 2021

● عروض بنده السعودية بلغ سعر معجون الأسنان من المستخلصات الطبيعية كولجيت ٧٥ مل 16 ريال سعودي بدلاً من 33 ريال

سعودي.

● بلغ سعر معجون الأسنان لوف بيوتي اند بلانيت 75 مل 19 ريال سعودي بدلاً من 28 ريال سعودي.

● بلغ سعر معجون أسنان ايكادولتا 2 عبوة 39 ريال سعودي بدلاً من 55 ريال سعودي.

● بلغ سعر منتجات الودنت 17 ريال سعودي بدلاً من 34 ريال سعودي.

● بلغ سعر معجون أسنان سيجنال المتكامل 100 مل 10 ريال سعودي بدلاً من 28 ريال سعودي.

● بلغ سعر معجون أسنان كولجيت توتال فريش 100 مل 20 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال سعودي.

● بلغ سعر معجون أسنان رودكس 2 عبوة 29 ريال سعودي بدلاً من 52 ريال سعودي.

● بلغ سعر معجون أسنان انتعاش كلوس اب 120 مل 9 ريال سعودي بدلاً من 31 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

● عروض السعودية اليوم بلغ سعر معجون أسنان اكستريم ريد بالنعناع كولجيت فريش 125 مل 9 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال سعودي.

● بلغ سعر معجون أسنان ماكس فريش كولجيت 100 مل 6 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال سعودي.

● بلغ سعر معجون الأسنان ام اند هامر 2 عبوة 115 مل 16 ريال سعودي بدلاً من 33 ريال سعودي.

● بلغ سعر فرشاة الأسنان اورال بي الترا رفيعة اكسترا ناعمة 2 فرشة 18 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال سعودي.

● بلغ سعر فرشاة الأسنان المستديرة كليا سوداء اورال بي 3 فرشة 10 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.

● بلغ سعر فرشاة الأسنان ناعمة سنسوداين الحماية المتكاملة 2 فرشاة 22 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال سعودي.