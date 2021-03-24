نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة خصومات أسواق الراية السعودية أهلاً رمضان لمدة أسبوع في المقال التالي

مجلة خصومات أسواق الراية، طرحت أسواق الراية مؤخراً مجلة عروض جديدة عنوانها أهلاً رمضان، تحتوي في داخلها على عدد كبير من العروض والخصومات على منتجات متنوعة أبرزها منتجات الغذاء وبالأخص تلك المرتبطة بشهر رمضان المبارك الذي اقترب – فاللهم بلغنا رمضان- لذلك أدعوكم لمشاهدة المجلة والخصومات المتوفرة بها لفترة محدودة باقي منها ستة أيام. مجلة خصومات الراية أهلاً رمضان على أنواع التمور المختلفة والياميش: قمر الدين مصفى سوري وزن 400 جرام فقط بسعر 3.75 ريال سعودي.

تين مجفف سوري وزن 300 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي.

مشمش مجفف سوري وزن 200 جرام بسعر 4.50 ريال سعودي.

تمر سكري رطب من تمارا وزن 500 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بدلاً من 13.25 ريال.

تمر سكري من تمارا وزن 1 كيلو جرام بسعر 9.50 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال. تمر سكري رطب من سيافا وزن 1000 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بعد خصم قدره 12 ريال.

جوز عادي بالكيلو بسعر 45.50 ريال سعودي بدلاً من 76.50 ريال.

لوز مقشور أنصاف سعر الكيلو جرام 54.95 ريال سعودي بدلاً من 87.5 ريال.

لوز عادي من بايارا بسعر 38.50 ريال سعودي فقط للكيلو جرام بدلاً من 59.95 ريال. خصومات وعروض الراية على عدد من منتجات الأكل المعلبة: سكر الأسرة وزن 5 كيلو جرام ناعم أو خشن فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بعد خصم 8.5 ريال.

مرقة دجاج من ماجي وزن 20 جرام 24 قطعة بالإضافة إلى 4 قطع مجاناً فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بعد خصم قدره 7.15 ريال.

شراب توت مركز من ماركة تونو 710 مل بسعر 9.95 ريال سعودي فقط لا غير بعد خصم 4.80 ريال.

شراب مركز من سن كويك بأربعة نكهات مختلفة بسعر 18.50 ريال سعودي بعد خصم 3.35 ريال من السعر الأصلي.

زيتون أخضر إسباني محشي بسعر 12.95 للكيلو ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

زيتون كلاماتا كبير يوناني سعر الكيلو جرام منه 17.75 ريال سعودي بعد الخصم وكان السعر الأصلي 32.95 ريال للكيلو.

حلاوة سادة من الجميل سعر الكيلو 9.50 ريال سعودي.

كانت هذه نبذة بسيطة عن عروض أسواق الراية لهذا الأسبوع لمعرفة المزيد قم بزيارة فرع الراية القريب منك واحصل على مجلة العروض وتسوق واحصل على ما تريده من منتجات لشهر رمضان. الوسوم عمر شويل - جدة مجلة خصومات أسواق الراية السعودية أهلاً رمضان لمدة أسبوع - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مجلة خصومات أسواق الراية السعودية أهلاً رمضان لمدة أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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