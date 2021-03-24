نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو السعودية الأسبوعية لشهر رمضان الكريم لعام 1442 في المقال التالي

عروض لولو السعودية الأسبوعية للأسبوع 11 شعبان 1442 الموافق 24 مارس 2021، متاجر لولو في السعودية تعتبر من أكبر المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية، ودائماً ما تسعى هذه المتاجر لتحقيق أفضل خدمة وأفضل جودة لجميع العملاء، ويوجد أقسام مختلفة في متاجر لولو مثل قسم المنتجات الغذائية وقسم لمنتجات النظافة وقسم العناية الشخصية وقسم الأجهزة الكهربائية وقسم الإلكترونيات، وبذلك توفر هذه المتاجر جميع المنتجات والسلع التي تحتاجها أي أسرة بأفضل جودة وأقل سعر وتقديم أفضل واجدد عروض لولو الرياض الاسبوعية. عروض لولو السعودية الأسبوعية بلغ سعر كيلو سمك الباركودا كبير 13 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو سمك سوبريم مزارع 33 ريال سعودي بدلاً من 43 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو روبيان مزارع طازج 27 ريال سعودي بدلاً من 40 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو سمك كوفر 12 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو مكعبات لحم بقري كولومبي 22 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو لحم جمل طازج بالعظم 30 ريال سعودي بدلاً من 36 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو لحم عجل هندي 23 ريال سعودي بدلاً من 36 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو دجاج التنمية طازج 11 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو لحم عجل محلي بدون عظم 48 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال سعودي. عروض لولو على المنتجات الغذائية 1442 بلغ سعر جبنة كريمي المراعي 500 جم 10 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.

بلغ سعر جبنة شيدر نادك قابلة للدهن 500 جم 2 عبوة 18 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال سعودي.

بلغ سعر عجينة السمبوسة سويتز 1 كيلو 17 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال سعودي.

بلغ سعر جبنة موزاريلا نادك مبشورة 200 جم 7 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي.

بلغ سعر جبنة موزاريلا مبشورة كاملة الدسم المراعي 750 جم 30 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال سعودي.

بلغ سعر بيض وسط أبيض التمام كرتونة 10 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي.

بلغ سعر نادك أو ندى زبادي طازج كاملة الدسم 2 كيلو 10 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي بالإضافة الي عروض العثيم الأسبوعية وعروض بنده الأسبوعية بمناسبة رمضان الكريم. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو السعودية الأسبوعية لشهر رمضان الكريم لعام 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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