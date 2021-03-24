شوف عروض العثيم اليوم لشهر رمضان وحتي 30 مارس بادر بالشراء الآن

عروض العثيم ، تستمر عروض أسواق العثيم من اليوم 24 من مارس 2021 وحتي 30 من مارس 2021 الجاري خصومات كبيرة وضخمة فهي صفقات كبري علي الأجهزة المنزلية والجوالات ومستلزمات شهر رمضان المبارك من ياميش وخضروات ولحوم طازجة وفاكهة فهي خصومات تستحق الشراء الخصومات مستمرة حتي 30 من مارس 2021 الجاري أو حتي نفاذ الكمية فتابعوا معي عروض العثيم في المملكة العربية السعودية من خلال السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم علي الجوالات والأجهزة المنزلية (صفقات كبري)

تقدم أسواق العثيم افضل أنواع الخصومات علي الأجهزة المنزلية والإلكترونيات فتابعوا معي التالي:

آبل ايفون 12 برو ماكس نسخة 128 جيجا بايت بسعر 4775 ريال سعودي ونسخة 256 جيجا بايت بسعر 5199 ريال سعودي. ( عرض خاص من أسواق العثيم )

) شاشة او ال اي دي 58 بوصة سمارت بسعر 1399 ريال سعودي.

كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر بسعر 299 ريال سعودي.

قدر ضقط السيف المونيوم جرانيت 9 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط كينوود مع 2 مطحنة بسعر 99 ريال سعودي.

عجانة كولين 5 لتر بسعر 289 ريال سعودي.

قلاية زيت كولين عميقة 3 لتر بسعر 129 ريال سعودي.

فرن كولين كهربائي سعة 45 لتر بسعؤ 229 ريال سعودي.

صانعة سمبوسة أمجري بسعر 129 ريال سعودي.

خلاط كولين 350 واط بسعر 69 ريال سعودي.

ميكروويف نيكاي 30 لتر بسعر 289 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم تقدم ميكروويف هومر كهربائي 20 لتر بسعر 179 ريال سعودي.

تقدم ميكروويف هومر كهربائي 20 لتر بسعر 179 ريال سعودي. طقم مجفف شعر ومكواة جيو كار بسعر 129 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس بانيكس بسعر 167 ريال سعودي.

عروض العثيم علي اللحوم الطازجة والمبردة والدجاج المبرد

أفخم وأجود أنواع اللحوم فقط من أسواق العثيم .

عروض العثيم علي لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي.

علي لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي. لحم غنم نعيمي بالعظم سعر الكيلو 69.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت يقدم لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 53.95 ريال سعودي.

يقدم لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 53.95 ريال سعودي. لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي.

أسواق العثيم تقدم لحم حاشي طازج بدون عظم سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي.

تقدم لحم حاشي طازج بدون عظم سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي. لحم مفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم يقدم لحم عجل باكستاني مبرد بالعظم سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي.

يقدم لحم عجل باكستاني مبرد بالعظم سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي. لحم عجل باكستاني مبرد بدون عظم سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي.

صدور دجاج التنمية 450 جم سعر الطبق 15.50 ريال سعودي.

أفخاد دجاج فقية مبردة 1000 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

صدور دجاج فقية مبردة 1000 جم سعر الطبق 17.95 ريال سعودي.

خصومات أسواق العثيم الأسبوعية علي الخضروات والفاكهة والحلويات

العثيم ماركت تقدم زنجبيل سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.

تقدم زنجبيل سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي. تفاح أخضر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم يقدم مانجو تيمور سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

يقدم مانجو تيمور سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي. كمثري روز ماري سعر الكيلو 5.45 ريال سعودي.

ملفوف محشي سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي.

فلفل أحمر وأصفر سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم علي ثوم أبيض سعر الكيلو 5.45 ريال سعودي.

علي ثوم أبيض سعر الكيلو 5.45 ريال سعودي. بصل أحمر سعر الكيلو 3.45 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية علي تورتة بكريمة الشيكولاتة وسط 20 ريال سعودي بدلا من 40 ريال سعودي ( خصم 50% من عروض العثيم )

علي تورتة بكريمة الشيكولاتة وسط 20 ريال سعودي بدلا من 40 ريال سعودي ( خصم 50% من ) بتي فور فاخر شيكولاتة ومكسرات سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

عروض العثيم تورتة كرنفال وسط بسعر 44.95 ريال سعودي.

كنافة بجوز الهند والزبيب سعر الكيلو 18 ريال سعودي بدلا من 40 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية الخاصة بشهر رمضان المبارك علي الإلكترونيات والأجهزة المنزلية واللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة العروض سارية من اليوم وحتي 30 من مارس 2021 الجاري نتمنى لكم تجربة شراء ناجحة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.