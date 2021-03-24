شوف عروض بنده السعودية في رمضان عروض موفرة

عروض بنده السعودية في رمضان أقوى العروض والتخفيضات من هايبر بنده Hyper Panda في السعودية، يقدم بنده Panda أقوى الخصومات والعروض والصيدات التوفيرية الحصرية خاصةً في عروض رمضان للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تصل نسبة الخصومات حتى 80% لعملاء بنده المحتملين من المقيمين بـ المملكة العربية السعودية، وفي عروض بنده الاسبوعية العديد من الفرص المذهلة للحصول على أقوى المنتجات عالية الجودة مقابل أسعار أوفر مما يتيح للعملاء الفرصة للإختيار ما بين العديد من المنتجات بأسعار مناسبة، وإليكم صور عروض هايبر بنده اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل أو حتى نفاذ الكميات.

عروض بنده السعودية في رمضان

يقدم هايبر بنده Hyper Panda أقوى تنزيلات والتخفيضات على أسعار الشاشات التلفزيونية متعددة المواصفات والمتفاوتة من حيث الأسعار، وإليكم صور أوفر تنزيلات بندة السعودية اليوم ولمدة 7 أيام متتالية.

عرض خاص على شاشة تلفزيون توشيبا 65 بوصة سمارت تي في، صورة فائقة الوضوح والنقاء، شاشة LED مزودة بـ NETFLIX بسعر خاص 2799 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي + خدمة توصيل وتركيب مجاني.

عرض مميز على شاشة تلفزيون إمبكس 55 بوصة سمارت تي في، صورة عالية النقاء بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1752 ريال سعودي + خدمة توصيل وتركيب مجانية.

خصم خاص على شاشة تلفزيون توشيبا 58 بوصة، سمارت تي في، جودة صورة فائقة الوضوح بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي + خدمة توصيل وتركيب مجانًا.

هايبر بنده