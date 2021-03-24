شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 60%

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عروض جرير السعودية ذكرت مكتبات جرير اسمها في أشهر منتجات بيع التجزئة في المملكة العربية السعودية وخارج نطاق المملكة، وتقدم مكتبات جرير الكثيز من المنتجات والتي من أهمها الكتب والأدوات المدرسية بالإضافة إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية من أشهر الماركات العالمية، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي تقدمها جرير فهي تشمل أيضًا شركات مثل Samsung و Apple و Xiaomi، توفر المكتبة للعملاء إمكانية التسوق عبر الإنترنت من خلال موقع جرير الإلكتروني كما يمكنهم زيارة فروع المكتبة الموجودة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لشراء منتجاتهم المفضلة. عروض جرير السعودية أحدث عروض شركة ديل المقدمة من خصومات جرير: عرض من جرير ديل، XPS 13 ،9305، كمبيوتر محمول، 13.3 بوصة، (Evo 11th Generation) Intel Core i5-1135G7 ،Intel Iris XI Graphics، سعة 256 جيجا بايت SSD PCIe NVMe M.2، السعر 4999 ريال سعودي.

جرير تقدم Dell ،Alienware M15 ،R4، كمبيوتر محمول للألعاب مقاس 15.6 بوصة، الجيل العاشر Intel Core i7-10870H، NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 جيجابايت)، 1 تيرابايت SSD، متوافق مع VR Box ، بسعر12499 ريال سعودي.

جديد من جرير Dell Vostro 14، 5401، كمبيوتر محمول، 14 إنش، الجيل العاشر Intel Core i7-1065G7، Intel Ares Plus Graphics، PCIe NVMe M.512 GB SSD2، السعر 3،698.84 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية عروض جرير الأسبوعية Dell Vostro 15، تنزيلات جرير على كمبيوتر محمول 5501، 15.6 بوصة (الجيل العاشر) Intel Core i5-1035G1،NVIDIA GeForce MX330 2 جيجابايت، 1 تيرابايت، PCIe NVMe M.2 SSD 3799 ريال سعودي.

تخفيضات جرير Dell XPS 13، 9310 كمبيوتر محمول، 13.4 بوصة (الجيل الحادي عشر Evo) Intel Core i7-1185G7 ، رسومات Intel Iris XI ،1 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD ، بسعر 8699 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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