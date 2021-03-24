شوف عروض اكسترا اليوم تخفيضات من 10 ل 60% تسوق الآن

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تنزيلات اكسترا خصم إل جي الإضافي، تلفزيون ذكي فائق الدقة مقاس 65 بوصة، يقدم خصمًا بنسبة 58.05٪ بسعر 8،599 ريال سعودي (بدلاً من 20،499 ريال سعودي).

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تقدم إكسترا السعودية تلفاز إل جي 88 بوصة الذكي 8K الترا اتش دي بخصم 54.54٪ بسعر 99999 ريال سعودي (بدلاً من 219999 ريال سعودي) وهدية بقيمة 1999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا خصم إل جي الإضافي تلفزيون ذكي فائق الدقة مقاس 86 بوصة خصم 54.05٪ فقط 8،499 ريال سعودي بدلاً من 18،499 ريال سعودي وهديتين بقيمة 2،298 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم تخفيضات من 10 ل 60% تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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