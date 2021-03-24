نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت السعودية حتى 30 مارس 2021 تحت شعار أهلا رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت السعودية , شركة لولو هايبر ماركت هي أحد الشركات التي لديها فروع كثيرة من الأسواق للبيع بالتجزئة، استطاعت أن تحجز مكانًا مرموقًا بين الأسواق الأخرى، منذ افتتاحها للأول فرع للشركة في إمارة أبو ظبي، وبعدها في إمارة دبي، حتى أنه أصبح لديها فروع كثيرة في مختلفة البلاد العربية والخليجية الأخرى مثل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، البحرين، دولة قطر، الكويت، اليمن، عمان، ولأن شركة لولو هايبر من الشركات التجارية الرائدة في عالم البيع بالتجزئة، سنتعرف في خلال السطور القادمة على أبرز المعلومات عنها.

عروض لولو هايبر ماركت السعودية

مبدئيًا ترجع أصول الشركة إلى دولة الهند، لأن مؤسسي الشركة هم مجموعة من الأشخاص من مختلف الجنسيات، تخصصوا في إنشاء وإدارة محلات البيع بالتجزئة، مقر الشركة في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم وضع حجر الّأساس في عام 2000 من قَبل صاحب هذا الصرح التجاري (ماجيستير يوسف علي)، والذي يرجع أصله من مدينة ناتيكا، من ولاية كيرالا، تحديدًا في منطقة ثريسور بالهند.

وترأس رئاسة الشركة بشكل رسمي لسلسلة المحلات الدولية التي تحمل اسم (لولو هايبر ماركت)، وتم تسجيل 57 ألف موظف يعمل بالمحلات والأسواق من جنسيات مختلفة، ولهذا أصبحت الشركي هي واحدة من أهم وأكبر الأسواق للبيع بالتجزئة في الدول العربية والخليجية.

أما عن عروض لولو هايبر ماركت السعودية، والتي سوف تستمر حتى 30 مارس 2021 تحت شعار أهلا رمضان 2021 فهي كالتالي:-

بداية شركة LuLuHypermarket

كانت ضربة البداية وإنشاء أول متجر حمل اسم شركة لولو هايبر ماركت في عام 1995 بإمارة أبو ظبي، وكانت تلك الخطوة من الخطوات في مشوار نجاح الشركة، لأنها كاتن سببًا في افتتاح المزيد من الفروع في إمارة أبو ظبي، لأنه في نهاية التسعينات كان لمتاجر شركة لولو هايبر ماركت المجموعة الخاصة بها، والتي تحمل اسم الشركة.

تنظيف الخضراوات والفواكه بطريقة صحيحة للتخلص من المواد الكيميائية