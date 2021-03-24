نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية بمناسبة قدوم شهر رمضان في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث تسعي شركة العثيم دائما على إرضاء عملائها ولهذا دائما ما تقوم بتقديم العديد من الخصومات والعروض على العديد من المنتجات الموجودة به، تتميز أسواق العثيم بامتلاكها خبرة كبيرة في مجال الاستثمار التجاري، كما أن أسواق العثيم من الأسواق الشهيرة في المملكة العربية السعودية، ودائما ما تنال هذه الأسواق إعجاب العديد من المواطنين نظرا للعروض والتخفيضات الكبيرة التي تقدمها الأسواق سواء كان على المنتجات الغذائية، أو على المنتجات المنزلية، والهواتف المحمولة، والأجهزة الكهربائية، وغير ذلك العديد من العروض التي يقدمها العثيم في المناسبات المختلفة.
عروض أسواق العثيم الأسبوعية
شركة العثيم واحدة من الشركات المميزة في المملكة العربية السعودية التي تعمل في مجال الاستثمار التجاري، تمتاز شركة العثيم بخبرة كبيرة في مجال الاستثمار حيث أنها تعمل في هذا المجال من حوالي 60 عام، ولهذا فأصبحت شركة العثيم من الشركات الكبيرة والضخمة التي تعرف في الوطن العربي عامة وفي المملكة العربية السعودية خاصة.
تم تأسيس شركة العثيم في عام 1956م، ولم يكن يطلق عليها شركات العثيم التجارية بينما كانت تعرف باسم مؤسسة العثيم للتجارة، حاليا أصبحت شركة العثيم من الشركات الضخمة بالمملكة ليس في مجال المنتجات الغذائية فحسب بل أيضا في الاستثمارات العقارية، والأنشطة الاستثمارية المختلفة، حتى أصبحت الشركة الثانية من حيث المبيعات بعد شركة بندة .
عروض وخصومات شركة العثيم لشهر مارس
تقدم شركات العثيم في المملكة العربية السعودية العديم من الخصومات والعروض على العديد من منتجاتها ومن هذه العروض ما يلي:
- طقم قدور سويت هوم، يتكون من 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي.
- مقلاة رويال فورد العميقة بسعر 39 ريال سعودي.
- طقم حلل فالبرو، يتكون من 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي.
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