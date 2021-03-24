مكون سحري لتنظيف الشفاط تماما من الدهون

تعرفي على أقوى مكون سحري لتنظيف الشفاط بسهولة هناك العديد من الطرق التي تساعدك على تنظيف شفاط المطبخ بشكل صحيح حتى يؤدي وظيفته بشكل جيد، فنحن بحاجة للتأكد من أنه نظيف من الشوائب والدهون وذلك حتى يعمل بالكفاءة المطلوبة، كما ينبغي أن يتم تنظيفه مرة واحدة كل شهر حتى يكون تنظيفه من الأمور السهلة.

مكون سحري لتنظيف الشفاط

نقدم لكم العديد من المكونات السحرية التي تستخدم في تنظيف الشفاط للتخلص من أقوى الدهون:

الخل

يعتبر الخل مكون سحري لتنظيف الشفاط وذلك لأن استخدامه له مفعول السحر في عملية التنظيف، حيث يعمل على إذابة الدهون وفيما يلي طريقة استخدام الخل:

كل ما عليكِ فعله هو إزالة مروحة الشفاط وغسلها بالماء وسوائل الغسيل أو المنظفات، ثم قومي بتجفيفها بقطعة قماش جافة.

ثم اغمري المروحة مرة أخرى في الماء الساخن والخل واتركيها منقوعة حتى يصبح الماء فاترًا، ثم نأخذ اللوفة إلى غسالة الصحون ونغسل المروحة ونفركها جيدًا حتى يتم إزالة أي آثار للشحوم.

ثم اشطفيه تحت صنبور بالماء الدافئ، ثم جففيه جيدًا بمنشفة مطبخ أو منشفة قطنية واتركيه جانبًا.

ثم نضع الماء الساخن والخل ونغسل الحافة الخارجية للغطاء بنفس الليفة.

ثم نقوم بتجفيف الإطار الخارجي للغطاء بمنشفة، ثم نضع مروحة غطاء الشفاط.

النشادر

يعتبر النشادر مثله مثل الخل مكون سحري يساعد في تنظيف الشفاط بسهولة كما أن طريقة استخدامه سهلة وهي كما يلي: