نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري لتنظيف الشفاط تماما من الدهون في المقال التالي
تعرفي على أقوى مكون سحري لتنظيف الشفاط بسهولة هناك العديد من الطرق التي تساعدك على تنظيف شفاط المطبخ بشكل صحيح حتى يؤدي وظيفته بشكل جيد، فنحن بحاجة للتأكد من أنه نظيف من الشوائب والدهون وذلك حتى يعمل بالكفاءة المطلوبة، كما ينبغي أن يتم تنظيفه مرة واحدة كل شهر حتى يكون تنظيفه من الأمور السهلة.
مكون سحري لتنظيف الشفاط
نقدم لكم العديد من المكونات السحرية التي تستخدم في تنظيف الشفاط للتخلص من أقوى الدهون:
الخل
يعتبر الخل مكون سحري لتنظيف الشفاط وذلك لأن استخدامه له مفعول السحر في عملية التنظيف، حيث يعمل على إذابة الدهون وفيما يلي طريقة استخدام الخل:
- كل ما عليكِ فعله هو إزالة مروحة الشفاط وغسلها بالماء وسوائل الغسيل أو المنظفات، ثم قومي بتجفيفها بقطعة قماش جافة.
- ثم اغمري المروحة مرة أخرى في الماء الساخن والخل واتركيها منقوعة حتى يصبح الماء فاترًا، ثم نأخذ اللوفة إلى غسالة الصحون ونغسل المروحة ونفركها جيدًا حتى يتم إزالة أي آثار للشحوم.
- ثم اشطفيه تحت صنبور بالماء الدافئ، ثم جففيه جيدًا بمنشفة مطبخ أو منشفة قطنية واتركيه جانبًا.
- ثم نضع الماء الساخن والخل ونغسل الحافة الخارجية للغطاء بنفس الليفة.
- ثم نقوم بتجفيف الإطار الخارجي للغطاء بمنشفة، ثم نضع مروحة غطاء الشفاط.
النشادر
يعتبر النشادر مثله مثل الخل مكون سحري يساعد في تنظيف الشفاط بسهولة كما أن طريقة استخدامه سهلة وهي كما يلي:
- اغلي كمية من الماء وضعي عليها أربع ملاعق كبيرة من النشادر.
- احضري وعاء كبير وضعي أجزاء الشفاط بداخله بعدما تقومين بفكه، ثم ضعي عليه النشادر والماء المغلي.
- اتركِ قطع الشفاط بداخل الماء المغلي والنشادر لمدة ثلاثين دقيقة.
- قومي بدعك قطع الشفاط بالليفة حتى تتخلصين من الدهون تماماً، بعدها قومي بشطفها بالماء الساخن، وقومي بتجفيفها بقطعة من القماش الجاف.
- الآن أعيدي أجزاء الشفاط إلى مكانها وقومي بتركيبها من جديد.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون سحري لتنظيف الشفاط تماما من الدهون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.