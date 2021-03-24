شوف عروض بنده السعودية اوفر رمضان مع بنده Panda وهايبر بنده Hyper Panda

عروض بنده السعودية اوفر رمضان في مهرجان عروض هايبر بنده Hyper Panda الأسبوعية المميزة، يقدم أكبر متاجر السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات على أسعار المنتجات الغذائية ومنتجات الأركان المختارة من بين عدد ضخم من منتجات هايبر بنده المتنوعة، وتشتمل عروض بنده اليوم ولمدة 7 أيام متتالية على عرض 10 كيلو ارز مزة بسمتي من أبو كاس بسعر 54.95 ريال سعودي بدلًا من 82.95 ريال سعودي، عرض 2 مجموعة طحين فاخر كويتي (10 × 1 كيلو) بسعر 59.95 ريال سعودي بدلًا من 87 ريال سعودي، عرض زيت ذرة عافية (2 × 1.5 لتر) + (2 × 500 مل) بسعر 37.95 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال سعودي، وتتضمن العروض أيضًا على حليب المراعي مجفف كامل الدسم (2000 جرام + 500 جرام) بسعر 41.95 ريال سعودي بدلًا من 73.95 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية اوفر رمضان

تشتمل عروض بنده أيضًا على مجموعة متنوعة من اللحوم والأسماك والدجاج بأسعار متفاوتة وأنواع مختلفة وتتضمن تخفيضات بنده أيضًا:

2 حبة دجاج دو 1.2 كجم بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 33 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر الكرتون المكون من (10 × 1.2 كجم) 94.95 ريال سعودي بدلًا من 159.95 ريال سعودي.

عرض 1 + 2 معجون طماطم السعودية (8 × 135 جرام) بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 37.50 ريال سعودي.

عرض 300 كيس من أكياس شاي أسود من ليبتون بسعر 25.95 ريال سعودي بدلًا من 50.25 ريال سعودي.

عرض عبوة تانج شراب مجفف 2 كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 61.95 ريال سعودي أو 2 عبوة تانج 2 كيلو بسعر 69.95 ريال سعودي بدلًا من 123.90 ريال سعودي.

1 كيلو لحم من كتف العجل بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي.

1 كيلو لحم عجل قطع بالعظم بسعر 37.95 ريال سعودي.

1 كيلو لحم بقري مفروم قليل الشحم برازيلي أو كولومبي بسعر 26.95 ريال سعودي.

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