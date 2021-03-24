نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية بمناسبة شهر رمضان الكريم 1442 في المقال التالي

عروض هايبر بنده الأسبوعية للأسبوع الموافق 10 شعبان 1442 والموافق 23 مارس 2021، تقوم أسواق بنده في السعودية يومياً بتقديم أفضل الخصومات والعروض على الموقع الإلكتروني لبنده وأيضاً في أي فرع من فروع متاجر بنده، وهذه العروض ينتظرها دائماً الشعب السعودي لأن جميع المنتجات والسلع الغذائية الذي تقوم أسواق بنده بتقديمها دائماً طازجة ونظيفة وعالية الكفاءة كما قامت بنده مؤخراً بإنتاج بعض السلع الغذائية المختلفة وتميزت بأسعارها الرائعة بجانب جودتها وتقديم عروض بنده الأسبوعية عليها. عروض هايبر بنده الأسبوعية بلغ سعر تليفزيون آي تي سي 55 بوصة 1200 ريال سعودي بدلاً من 1980 ريال سعودي.

بلغ سعر تليفزيون دورا 65 بوصة 2000 ريال سعودي بدلاً من 2700 ريال سعودي.

بلغ سعر تليفزيون آي سي أل 70 بوصة 2900 ريال سعودي بدلاً من 4500 ريال سعودي.

بلغ سعر تليفزيون إمبكس جلوريا اندرويد 43 بوصة 800 ريال سعودي بدلاً من 900 ريال سعودي.

بلغ سعر تليفزيون توشيبا 43 بوصة 700 ريال سعودي بدلاً من 1300 ريال سعودي.

بلغ سعر تليفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة 1050 ريال سعودي بدلاً من 1300 ريال سعودي.

بلغ سعر سجادة صلاة مناسك 35 ريال سعودي بدلاً من 70 ريال سعودي.

بلغ سعر لعبة طاولة كرة قدم 140 ريال سعودي بدلاً من 200 ريال سعودي.

بلغ سعر لعبة سيارات ماجيك تراك 42 ريال سعودي بدلاً من 85 ريال سعودي.

بلغ سعر حقيبة تراك سوبريم 400 ريال سعودي بدلاً من 570 ريال سعودي. عروض بنده على الأجهزة الذكية لهذا الأسبوع بلغ سعر كابل ميكرو اتش بي برو 2 سم 45 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال سعودي.

بلغ سعر كابل ميكرو اتش بي برو 1 سم 35 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال سعودي.

بلغ سعر سماعة لاسلكية توشيبا 285 ريال سعودي بدلاً من 350 ريال سعودي.

بلغ سعر سماعة لاسلكية برو بودي روكسون 100 ريال سعودي بدلاً من 230 ريال سعودي.

بلغ سعر شاحن ماغسيف ابل 170ة ريال سعودي بدلاً من 200 ريال سعودي.

بلغ سعر توصيله كهرباء ويو اس بي أبل 20 واط 85 ريال سعودي بدلاً من 100 ريال سعودي.

بلغ سعر ماوس لاسلكي فيليبس 40 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده الجديدة بلغ سعر قناع غارنيه 10 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال سعودي.

بلغ سعر قناع غارنيه 10 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال سعودي. بلغ سعر كريم ملتي فير اند لفلي فيتامين 14 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال سعودي.

بلغ سعر كريم مرطب 70 مل من لوريال بمياه الالوا 30 ريال سعودي بدلاً من 44 ريال سعودي

بلغ سعر كريم لوشن للجسم 600 مل للبشرة الجافة 31 ريال سعودي بدلاً من 40 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية بمناسبة شهر رمضان الكريم 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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