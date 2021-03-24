شوف إلحق تخفيضات وعروض أسواق العثيم 50% على السلع الرمضانية

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عمر شويل - جدة إلحق تخفيضات وعروض أسواق العثيم 50% على السلع الرمضانية حيث قامت أسواق العثيم بتحطيم الأسعار في حملة أطلقتها من اليوم ولمدة خمسة أيام بتخفيضات على كافة السلع التموينية وغيرها والتي يحتاجها المنزل بمناسبة شهر رمضان المبارك وقد كان من المقرر أن تنتهي العروض اليوم 23 مارس ولكن أعلنت أسواق العثيم بوجود تخفيضات جديدة تعرف عليها معنا من خلال المقال.

تخفيضات وعروض أسواق العثيم

ومن المعروف أن من كل عام في هذا الوقت بالتحديد أي قبل شهر ر مضان المبارك ينتظر الجميع تخفيضات وعروض أسواق العثيم والتي بدأت بالفعل من بداية شهر مارس حيث أصدرت مجموعة أسواق العثيم مجلة عروض شهر رمضان المبارك والتي لاقت إقبالاً كبيراً من السعوديين الذين توافدوا على الهايبر لشراء كافة المستلزمات الرمضانية من سلع غذائية وتمر ولحوم وغيرها تقدمها أسواق العثيم بأفضل الأسعار وأكبر التخفيضات التي تجعل الإقبال يتزايد على الهايبر.

ومن المعروف أن أسواق العثيم دائماً ما تقدم سلع تموينية ولحوم ودواجن وكذلك أجهزة كهربائية وأدوات منزلية من جميع الأنواع لتناسب جميع فئات المجتمع وبأفضل سعر وأعلى جودة.

عروض العثيم لهذا الأسبوع

أسعار عروض وتخفيضات أسواق العثيم

بعد الإقبال الشديد التي لاقته المجلة الأسبوعية لأسواق العثيم والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم 23 مارس 2021 أعلنت أسواق العثيم عن مد فترة التخفيضات لمدة خمسة أيام أخرى للاستفادة من العروض التي وصلت إلى أكثر من 50% على معظم المنتجات ومن الأسعار التي جاءت في مجلة أسواق العثيم:

حليب هالي بودرة وزن كيلو و800 جرام بسعر 29,95 ريال سعودي بدلاً من 49,95 ريال سعودي.

كيس أرز بسمتي أبو كاس وزن 10 كيلو جرام بسعر 49,95 ريال سعودي بدلاً من 79,95 ريال سعودي.

كذلك وضع أسواق العثيم علامة الحد الأقصى للشراء أعلى كل منتج في المجلة ليستفيد من العروض أكبر عدد ممكن من الأسر.

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