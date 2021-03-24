نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده وبنده حتى 30 مارس عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده وبنده الأسبوعية، باقة عروض كبيرة و متنوعة بمناسبة شهر رمضان الكريم، يعتبر بنده من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، العروض سارية من 24 مارس الموافق 11 شعبان إلى 30 مارس الموافق 17 شعبان، معجون طماطم السعودية (8×135 جرام) 2+1 بسعر 24.95 ريال بدلا من 37.50 ريال، أكياس شاي أسود ليبتون (300 كيس) بسعر 25.95 ريال بدلا من 50.25 ريال، زيت ذرة عافية (2×1.5 لتر) + (2×500 مل) بسعر 37.95 ريال بدلا من 54.95 ريال، حليب مجفف كامل الدسم المراعي (2000 جرام + 500 جرام) بسعر 41.95 ريال بدلا من 73.95 ريال، أرز مزة بسمتي أبو كاس 10 ك بسعر 54.95 ريال بدلا من 82.95 ريال.

تخفيضات شهر رمضان

هايبر بنده ، كتف عجل بدون عظم 1 ك بسعر 47.95 ريال، قطع عجل بالعظم 1 ك بسعر 37.95 ريال، مفروم بقري برازيلي / كولومبي قليل الشحم 1 ك بسعر 26.95 ريال، روستو بقري كولومبي / برازيلي 1 ك بسعر 32.95 ريال، ستروجانوف بقري كولومبي / برازيلي 1 ك بسعر 33.95 ريال، موزة غنم بالعظم أسترالي 1 ك بسعر 39.95 ريال، برجر بقري برازيلي 1 ك بسعر 28.95 ريال، كفتة بقري برازيلي 1 ك بسعر 26.95 ريال، نقانق بقري برازيلي 1 ك بسعر 27.95 ريال.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

فيليه صدور الدجاج فقيه (500 جرام) بسعر 15.95 ريال بدلا من 20.75 ريال، دجاج الأسياح طبق (2×500 جرام) بسعر 15.50 ريال بدلا من 21.95 ريال، دجاج الأسياح (900 جرام) بسعر 11.95 ريال بدلا من 16.50 ريال، أرجل دجاج كاملة الأسياح (500 جرام) بسعر 4.75 ريال بدلا من 10.95 ريال، دجاجة كاملة متبلة بنكهة الكبسة اليوم (800 جرام) بسعر 14.95 ريال بدلا من 17.75 ريال، دجاجة كاملة متبلة بنكهة الأعشاب الإيطالية اليوم (800 جرام) بسعر 14.95 ريال بدلا من 17.50 ريال، دجاج دو 2 حبة بسعر 23.95 ريال بدلا من 33 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

قاروص 1800/2300 1 ك بسعر 17.50 ريال، جمبري منظف 31/40 1 ك بسعر 59.95 ريال، بياض بلدي 1 ك بسعر 24.95 ريال، كنعد بلدي كبير 1 ك بسعر 59.95 ريال، شعور بلدي 1 ك بسعر 34.95 ريال، فيليه هامور 1 ك بسعر 44.95 ريال، حريد صغير (300 إلى 500 جرام) 1 ك بسعر 22.95 ريال، جمبري مزرعة 60/70 1 ك بسعر 26.95 ريال، سردين 1 ك بسعر 5.95 ريال، أصابع كابوريا 1 ك بسعر 26.95 ريال.