نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات وتخفيضات لولو ماركت لشهر رمضان على السلع الغذائية في المقال التالي
أحدث خصومات وتخفيضات لولو ماركت لشهر رمضان على السلع الغذائية وذلك لقدوم شهر رمضان الكريم على الأمة الإسلامية، حيث قامت متاجر لولو ماركت بتقديم الكثير من التخفيضات التي تصل إلى 50% وذلك حتى تقوم بإرضاء عملائها وتقديم كل ما يسعدهم.
خصومات وتخفيضات لولو ماركت لشهر رمضان على السلع الغذائية
كما هي العادة فإن متاجر لولو تتسارع كل عام لتقديم العديد من العروض والخصومات وخاصة في شهر الحير شهر رمضان الكريم.
عروض لولو ماركت
- خس ايسبرغ 500 جرام بسعر 1.98 ريال سعودي.
- يوسفي مع أوراقه سعر الكيلو جرام 4.45 ريال سعودي.
- جوافة مصرية 500 جرام بسعر 3.33 ريال سعودي.
- بطاطس حجم وسط الكيس سعره 2.75 ريال سعودي.
- فاصوليا خضراء فرنسية 500 جرام بسعر 2.98 ريال سعودي.
- بصل أبيض أسباني 600 جرام بسعر 2.37 ريال سعودي.
- جبنة شيدر المراعي 56 جرام بسعر 2.50 ريال سعودي.
- جبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاث سعر الكيلو جرام 24.95 ريال سعودي.
- دجاجة كاملة طازجة من التنمية حجمها 1.1 كجم بسعر 11.50 ريال سعودي.
- جبنة بوك موزاريلا مبشورة 500 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.
- زبادي طازج كامل الدسم من نادك 2 كيلو جرام بسعر 9.50 ريال سعودي.
- زبادي صافي 2 كيلو جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.
- جبنة كريمي قابلة للدهن من المراعي 500 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.
- جبنة سيدر قابلة للدهن من المراعي 500 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.
- قشطة ندى، الوزن 100 جرام بسعر 2.25 ريال سعودي.
- زيتون أسود أسباني من هوتيسا، الوزن 300 جرام بسعر 3.27 ريال سعودي.
- كوفر طازج، الوزن واحد كيلو جرام بسعر 12.90 ريال سعودي.
- تمر هندي، الوزن 450 جرام بسعر 7.75 ريال سعودي.
- زبادي كامل الدسم من ندى، الوزن 2 كيلو جرام بسعر 9.50 ريال سعودي.
- جبنة موزاريلا مبشورة من نادك بسعر 6.95 ريال سعودي.
- رمان أحمر هندي 500 جرام بسعر 6.98 ريال سعودي.
- خبز برجر البطاطس من لوزين 6 قطع بسعر 4.50 ريال سعودي.
- جبنة كريمي قابلة للدهن من بوك 500 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي.
- جبنة شيدر قابلة للدهن من كرافت 480 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.
- جبنة كريمي مطبوخة قابلة للدهن من بوك قطعتين 500 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي.
- ورق عنب محشي يوناني، الوزن 300 جرام بسعر 5.97 ريال سعودي.
- خبز التوست من لوزين، الوزن 600 جرام بسعر 4.50 ريال سعودي.
- مكعبات لحم بقري مبرد كولومبي، الوزن 500 جرام بسعر 11.45 ريال سعودي.
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