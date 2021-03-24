نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بالسعودية رمضان 2021 بداية من 24 مارس وأروع التخفيضات والخصومات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتسائل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة لمعرفة عروض العثيم بالسعودية رمضان 2021 تلك العروض الأسبوعية التي بدأت منذ اليوم 24 مارس وتستمر إلى منتصف شهر أبريل المقبل والتي يطلق عليها عروض شهر الخير، حيث قدمت فروع العثيم خصومات هائلة وعروض كبرى على المنتجات الغذائية الضرورية لكل منزل بأسعار تناسب الجميع، بالإضافة إلى عروض أخرى على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها، فرفعت أسواق العثيم شعار في شهر الخير عروضنا غير، وذلك من أجل التأكيد على أنها تقدم أفضل العروض للمواطنين بأجود المنتجات وأقل الأسعار.
عروض العثيم بالسعودية رمضان 2021
قدمت فروع العثيم في كافة أرجاء المملكة تخفيضيات مميزة على العديد من الأصناف والمنتجات الغذائية، ومنها ياميش رمضان وعروض خاصة بكرتونة الخير التي تقدم في هذا الشهر الكريم، وتحتوي على منتجات الألبان والزبادي والكاسترد واللحوم والدواجن المجمدة بأجود الأنواع، بالإضافة إلى الحلويات الرمضانية والشيبسيات والبسكويات المختلفة ومنتجات العناية بالبشرة والجسم.
عروض الأجهزة المنزلية من عثيم
تتعدد العروض المنزلية التي تقدمها شركة العثيم بالسعودية والتي من بينها:
- عصارة فيليبس بسعة 2 لتر.
- صانعة القهوة الأمريكية.
- خلاط ونسا الشخصي.
- طاسة الشواء المميزة.
- طباخ الأرز مولينكس.
- آلة الشواء الصحي الخالي من الدهون.
أسواق العثيم بالسعودية
تعرف أسواق العثيم بالمملكة بأنها شركة مساهمة سعودية، وتعد ثاني أكبر سلسلة أسواق مركزية من حيث المبيعات، وهي من أقوى الشركات المصنفة حول العالم العربي، وتمتلك أكثر من 183 فرع على مستوى المملكة، والعديد من الفروع في جمهورية مصر العربية وغيرها، وهذا جعلها تستطيع بناء قاعدة كبيرة من العملاء، وتتخطى حجم مبيعاتها مليارت الريالات، نظرًا لأنها تعمل وفق نظام معين يهدف إلى زيادة الفروع في كافة المناطق بالمملكة لتصبح خدماتها في متناول الجميع، مع التأكيد على الاهتمام بالجودة العالية والسعر المناسب.
ياميش رمضان من العثيم
وليس هذا فقط بل قامت فروع العثيم في كافة المناطق بالمملكة بعمل خصومات رائعة على أسعار الياميش والمنتجات التي يحتاجها المستهلكين في شهر رمضان تحت مسمى عروض العثيم لشهر رمضان، ومنها :
- تمر تمارا السكري بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة.
- تمر إنتاج النخيل بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عجينة التمر بسعر 5.95 ريال سعودي.
- تمر الأصيل سكري بسعر 12.95 ريال سعودي للكيس.
- زيتون أخضر مغربي بسعر 17.75 ريال سعودي للكيلو.
- جبن الزهار ملح خفيف بسعر 14.95 ريال سعودي للكيلو.
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