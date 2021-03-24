نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أول أيام عروض بنده للأسبوع الرابع بمناسبة شهر رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على عروض هايبر بنده الأسبوعية الهائلة على جميع المنتجات والأجهزة الكهربائية التي أعلن عنها هايبر بنده الشهير استعداداً لاستقبال العملاء من جميع أنحاء السعودية لشراء مستلزمات المنزل لشهر رمضان، وقد اعتاد السعوديون من هايبر بنده في كل عام على الكثير من العروض الخاصة بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم ليتمكن الجميع من شراء احتياجات المنزل بأفضل عروض وأسعار، ونقدم لكم من خلال موقعنا عروض بنده لهذا الأسبوع.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

من المعروف أن المنزل قبل استقبال شهر رمضان المبارك يتهياً لاستقبال الشهر الكريم الذي تجتمع فيه العائلة والأصدقاء لذا يحتاج البعض شراء المزيد من المستلزمات والسلع الغذائية ولذلك نجد الأسواق تتنافس لتقديم جميع المنتجات بأفضل الأسعار تيسيراً على المواطنين وينعكس ذلك على مصلحة المواطن الذي يستفيد بالطبع من هذه العروض، ويأتي على رأس هذه الأسواق هايبر بنده الشهير الذي يقدم عروض أسبوعية بشكل دائم على مدار السنة ويقدم المزيد من العروض المميزة قبل رمضان والاعياد والمناسبات.

وتتميز العروض في بنده عن غيره من الأسواق أن عروض هايبر بنده الأسبوعية لا تنحصر على السلع التموينية واللحوم فقط بل أن بنده يقدم الخضروات الطازجة والفواكه أيضاً وكذلك جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي لا غنى عنها.

مجلة عروض بنده للأسبوع الرابع بمناسبة شهر رمضان “المجلة كاملة”

أسعارعروض مجلة هايبر بنده الأسبوعية

أسعار الدواجن

دجاج مجمد الوطنية بسعر 25,95 ريال سعودي للكيلو.

صدور دجاج مجمدة بسعر 14,95 ريال سعودي للكيلو.

وراك دجاج مجمدة بسعر 13,50 رسال سعودي للكيلو ونصف.

أسعار اللحوم

فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 33,95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 39,95 ريال سعودي للكيلو.

وهناك العديد من العروض المميزة على أسعار الخضروات والفواكه والأجهزة الكهربائية والهواتف وكافة المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المنزل من زيوت وسمن ومكسرات وتمور وتوابل.

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