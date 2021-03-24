نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مهرجان الطازج العثيم وتخفيضات بمناسبة إقتراب شهر رمضان تتعدى ال42% على المواد الغذائية في المقال التالي

عروض مهرجان الطازج العثيم، تقدم أسواق عبد الله العثيم أضخم وأقوى العروض لهذا الأسبوع والذي يستمرفي شهر مارس، والعروض تتضمن أجود السلع من عبدالله العثيم السعودية لهذا الأسبوع وهذه التخفيضات الكبرى تقدم بمناسبة شهر رمضان المعظم، فتقدم أسواق عبدالله العثيم عروض علي جميع المنتجات بأسعار مذهلة لامثيل لها بالأسواق بالمملكة العربية السعودية وسنقدم لكن بعض من هذه العروض من خلال الأسطر التالية. عروض العثيم على مختلف المنتجات الغذائية عروض العثيم الاسبوعية أرز بسمتي من هاري يزن 10 كيلو جرام سعره 49.95 ريال بدلاً من 71.25 ريال.

عروض العثيم اليوم الاثنين سعر زيت زيتون Euro Gold البكر الممتاز 500 مل بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سكر أبو فهد بوزن 10 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية يباع حليب هالي كامل الدسم الذي يزن 2.25 كيلو جرام بسعر 43.95 ريال سعودي بدلاً من 59.75 ريال سعودي. مهرجان الطازج العثيم عروض العثيم الاثنين يبلغ سعر الذرة المعلبة Vecto التي تزن 400 جرام 5.50 ريال سعودي بدلاً من 9.50 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم مسحوق كاكاو زدني وزن 227 جرام بسعر 18.75 ريال بدلاً من 20.75 ريال.

عروض العثيم الاثنين اليوم ناجتس الدجاج الفروج الذهبي بوزن 450 جرام بسعر 15.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم يزن كبد الدجاج النامي 450 جرامًا، بسعر 3.50 ريال سعودي العثيم ماركت اكتساب عروض هايبر العثيم أفخاذ دجاجة كاملة وزنها 450 جرام وسعرها فقط 6.75 ريال سعودي

عروض العثيم جده التنمية صدر دجاج خالي من العظم يزن 450 جرام بسعر 15.50 ريال سعودي

عروض الاثنين العثيم تزن ناجتس دجاج اليوم 910 جرام وسعرها 12.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه 1 كيلو من لحم غنم سواكني بالعظم سعره 47.95 ريال سعودي

عروض العثيم الطازج اليوم سعر كيلو لحم بقري برازيلي مفروم 22.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض مهرجان الطازج العثيم وتخفيضات بمناسبة إقتراب شهر رمضان تتعدى ال42% على المواد الغذائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مهرجان الطازج العثيم وتخفيضات بمناسبة إقتراب شهر رمضان تتعدى ال42% على المواد الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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