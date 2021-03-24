شوف أقوى عروض بنده عروض نصف السعر على الأجهزة وخصومات هائلة

أقوى عروض بنده وخصومات نصف السعر على الأجهزة وتخفيضات هائلة للأسبوع الرابع على التوالي في جميع فروع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، كما تقدم بنده عروض أخرى على الهواتف الذكية، والسلع الغذائية غير تقديم صندوق رمضان كامل بكل احتياجاته.

أقوى عروض بنده نصف السعر على الأجهزة وخصومات هائلة

تقدم بنده عروض وخصومات مميزة على الأجهزة في الأسبوع الرابع على التوالي.

تخفيضات هايبر بنده نصف السعر على الأجهزة الكهربائية

خصم 50% على محضرة طعام كولين، بقوة 400 وات، متعدد الاستخدامات 7 في 1، بسعر 147.50 ريال بدلاً من 295 ريال سعودي.

عرض نصف الثمن على خلاط يدوي جيباس، متعدد الاستخدامات 4 في 1، بسعر 62.50 ريال بدلاً من 125 ريال سعودي.

خصم 50% على خلاط أي تي سي، بقوة 300 وات، 2 في 1، بسعر 64.50 بدلاً من 129 ريال سعودي.

خصم 50% على غلاية ستانلس ستيل كليك أون، بسعر 32.5 بدلاً من 65 ريال.

عرض نصف السعر على الغلاية الكهربائية براون، بسعر 109.50 ريال بدلاً من 219 ريال سعودي.

خصم 50% على قدر ضغط كهربائي كولين، مساحته 8 لتر، بسعر 192.50 ريال بدلاً من 385 ريال سعودي.

خصم 50% على مايكرويف وايت وستنجهاوس، مساحته 20 لتر، بسعر 147.5 بدلاً من 349 ريال سعودي.

عرض نصف السعر على الفرن الكهربائي أي تي سي، مساحته 45 لتر، بسعر 182.5 بدلاً من 365 ريال سعودي.

خصم 65% على خلاط كينود 6 سرعات، بسعر 119 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.

خصم 50% على صانعة ساندويتش كينوود، بسعر 74.50 بدلاً من 149 ريال سعودي.



خصم 50% على خلاط فيليبس، بسعر 79 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي.

خصم 47% على خلاط يدوي براون، بسعر 195 ريال بدلاً 409 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة مولينكس، بقوة 600 وات، وساحة 1.5 لتر، بسعر 139 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت تيفال، بمساحة 4.2 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت كولين، بقوة 1000 – 2002 وات، ومساحة 2 لتر، بسعر 129 ريال بدلاً من 265 ريال سعودي.

قلاية كليك أون، بمساحة 2.6 لتر، بسعر 199 ريال بدلاً من 439 ريال سعودي.



تخفيضات هايبر بنده القوية على الأجهزة المنزلية