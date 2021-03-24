نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بالسعودية لشهر مارس 2021 أضخم الخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عروض العثيم بالسعودية لشهر مارس 2021 قامت منافذ بيع العثيم بتقديم اقوي الخصومات والعروض الضخمة وذلك هو المعتاد لأنهم دائما يقدمون العروض الرائعة علي جميع المنتجات لديهم ، لكن العروض في شهر مارس من العام الجاري يتم طرحها من اجل الاحتفالات الخاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ، لذلك قامت مجموعة العثيم بجهود كبيرة من اجل توفير جميع المنتجات التي يحتاج إليها المواطن خلال فترة رمضان والحرص منهم علي تلبية جميع طلبات المشتري وان عروض شهر رمضان من اهم واكبر العروض الذي يحرصون علي تقديمها بشكل مستمر لدي المواطنين وفي هذا المقال سوف نقدم لكم مجموعة من المنتجات الهامة لكل منزل في فترة شهر رمضان من اجل الاستفادة بذلك الخصومات. تخفيضات العثيم من 24 مارس حتي يوم 30 من الشهر الجاري عروض العثيم في المملكة العربية السعودية تقدم خصومات رائعة على منتجات المعجنات والحلويات بأسعار رمزية مثل: كنافة محشية بجوز الهند فقط بسعر 18 ريال سعودي. تورته بالشكولات حجم وسط فقط بسعر 20 ريال سعودي. بسبوسة محشية بندق فقط بسعر 24.95 ريال سعودي. كيلو معجنات مشكلة فقط بسعر 29.95 ريال سعودي. كيلو بيتي فور مشكل ما بين ألشكولاته والمكسرات فقط بسعر 34.95 ريال سعودي. كيلو من حلويات بلح الشام فقط بسعر 19.95 ريال سعودي. تورتة كرنفال الحجم الوسط بسعر 44.95 ريال سعودي. كيلو معمول محشي بالتمر بسعر 24.95 ريال سعودي. علبة زود شابورة دقيق القمح سمسم أصابع فقط بسعر 6.95 ريال سعودي. زود موالح مشكلة بسعر 19.50 ريال سعودي. زود كوكيز بالفانيليا بسعر 14.95 ريال سعودي. عروض العثيم اليوم علي الفاكهة والخضروات: كيلو من البرتقال العصير فقط بسعر 2.45 ريال سعودي. كيلو من التفاح الأخضر فقط بسعر5.95 ريال سعودي. كيلو من المانجه ألتيمور بسعر 9.95 ريال سعودي. كيلو كمثري روز ماري بسعر 5.45 ريال سعودي. علبة فراولة بعسر 2.95 ريال سعودي. كيلو زنجبيل فقط بسعر 6.95 ريال سعودي. كيلو تفاح احمر فقط بسعر 5.95 ريال سعودي. كيلو عنب ابيض بسعر 7.95 ريال سعودي. كيلو باذنجان رومي اسود الحج الوسط بسعر 2.75 ريال سعودي. كيلو ثوم بسعر 5.45 ريال سعودي. كيلو فلفل مشكل بين اللون الأحمر والأصفر فقط بسعر 7.95 ريال سعودي. كيلو ملفوف محشي بسعر 1.95 ريال سعودي. علبة طماطم شيري فقط بسعر 3.95 ريال سعودي. كيلو شمندر بسعر 1.95 ريال سعودي. كيس بصل اللون الأحمر بسعر 3.45 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم بالسعودية لشهر مارس 2021 أضخم الخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم بالسعودية لشهر مارس 2021 أضخم الخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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