شوف عروض بنده الأسبوعية وأقوى عروض رمضان 1442 في panda بتخفيضات حتى 50%

أقوى عروض بنده الأسبوعية لشهر رمضان 1442هـ، وتخفيضات هائلة تصل إلى 50% على كافة مستلزمات المنزل من أجهزة كهربائية، أجهزة ومستلزمات المطبخ، ومجموعة متنوعة من مستلزمات المنزل متوافرة في عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع، التي تبدأ من يوم الأربعاء 11 شعبان 1442هـ حتى يوم الثلاثاء 17 شعبان، وتشمل أجهزة ومنتجات بنصف السعر لفترة محدودة فقط في panda.

عروض بنده

نعرض لكم فيما يلي عروض بنده السعودية الأسبوعية وتخفيضات تصل إلى نصف السعر على الأجهزة المنزلية، وذلك بدءًا من يوم 24 مارس 2021 استمرارًا حتى يوم 30 مارس.

محضر الطعام 7×1 من كولين، 400 وات، بسعر 147.50 ريال سعودي بدلًا من 295 ريال سعودي.

صانعة ساندويتش من كينوود، بسعر 74.50 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

فرن كهربائي سعة 45 لتر من أي تي سي، بسعر 182.50 ريال سعودي بدلًا من 365 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي سعة 8 لتر من كولين بسعر 195.50 ريال سعودي بدلًا من 385 ريال سعودي.

مايكروويف سعة 20 لتر من وايت وستنجهاوس، بسعر 174.50 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

تخفيضات بنده حتى 50%

هناك تخفيضات حتى 50% وأكثر في هايبر بنده السعودية ضمن العروض الأسبوعية في Panda وذلك لفترة محدودة، وفيما يلي نقدم لكم أبرز العروض والتخفيضات.

خلاط 2×1 من أي تي سي، قوة 300 وات، بسعر 64.50 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من براون، بسعر 109.50 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي.

خلاط يدوي 4×1 من جيباس، بسعر 62.50 ريال سعودي بدلًا من 125 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل من كليك اون، بسعر 32.50 ريال سعودي بدلًا من 65 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت سعة 0.8 كجم من فيليبس، بسعر 259 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية