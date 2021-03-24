شوف عروض بنده السعودية المميزة لمدة 4 أيام فقط وتخفيضات هائلة فرصة لا تفوتك

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عروض بنده السعودية المميزة، عروض بنده الأسبوعية 24 مارس 2024 / 11 شعبان 1442 ولمدة 4 أيام بمناسبة شهر رمضان الكريم، العروض المرتقبة والمنتظرة التي تتواجد في جميع فروع بنده في المملكة السعودية والمنتشرة في كل أنحاءها لتسهل على المواطنين والمقيمين في المملكة سهولة الحصول على المنتجات وكل المعروضات بأفضل جودة وأقل تكلفة وفي أسرع وقت لأن كل ما تحتاجه سوف تجده بمجرد دخولك من أبواب بنده المفتوحة أمامك طوال اليوم وعلى مدار الساعة. عروض بنده السعودية المميزة عروض بنده الاسبوعية على أجهزة المطبخ الإلكترونية تخفيض عملاق على محضر الطعام كولين 1×7 الذي يعمل بقوة 400W نصف السعر أي أحصل عليه وكل ما عليك دفعه هو نصف ثمنه فقط 147.95ريال.

خلاط يدوي جيباس1×4 أيضا بنصف السعر فقط 62.25 ريال.

خلاط أي تي أس 1×2 الذي يعمل بقوة 300W متاح أيضا بنصف الثمن وهو 64.50 ريال.

الغلاية الكهربائية التي لا غنى عنها في منزل متاحة أيضا بنصف الثمن من بنده، غلاية براون متوفرة بسعر 109.50 ريال.

غلاية ستانلس ستيل مقدمه من كليك أون بمبلغ 32.50 ريال سعودي فقط لا غير.

قدر ضغط كهربائي الذي يوفر الوقت والمجهود وبالأخص في الشهر الكريم، مقدم من Koolen كولين بمبلغ 129.50 ريال.

قلاية بدون زيت الصحية من فيليبس Philips بمبلغ 259 ريال بدلا من 599 ريال.

ميكروويف وايت وستنجهاوس 20 لتر بمبلغ 147.50 ريال فقط.

فرن كهربائي atc أي تي سي 45 لتر بنصف الثمن فقط وهو 182.50ريال.

صانعة ساندويتش كينوود 74.50 ريال.

خلاط فيليبس 47 ريال فقط.

خلاط يدوي براون 195 ريال.

خلاط مع مطحنه مولينيكس 139 ريال.

قلاية بدون زيت تيفال 4 لتر متوفرة بمبلغ 299 ريال فقط لعمل أشهى المأكولات الصحية.

قلاية بدون زيت كولين 2 لتر بمبلغ 129 ريال بعد الخصم.

قلاية كليك أن 2.6 لتر بثمن 199 ريال.

مفرمة لحم مقدمة من كليك أن 1400W ب 159 ريال فقط.

مفرمة مولينيكس بمبلغ 399 ريال سعودي.

محضر طعام براون 800W متوفر بمبلغ 269 ريال.

عصارة جيباس 1×4 معروضة داخل بنده ب 99 ريال فقط لاغير.

طاهية أرز جيباس 1.8 لتر 69 ريال. عروض بنده الاسبوعية على أدوات المطبخ أواني طبخ غير لاصقة رويال فورد 10 قطع متاحة داخل العرض بمبلغ 189 ريال.

طقم قدور كوركماز تومبيك 6 قطع 199 ريال.

طقم قدور كوركماز بيانكا 9 قطع بمبلغ 329 ريال.

قدر طهي بالبخار رويال فورد 3 قطع ستانلس ستيل ب 49 ريال.

طقم أواني طهي ألومنيوم مغطى بالرخام مقدم من رويال فورد 7 قطع بسعر 95 ريال فقط.

طقم قدور جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل من مستر كوك 15 قطعه بسعر 449 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية المميزة لمدة 4 أيام فقط وتخفيضات هائلة فرصة لا تفوتك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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