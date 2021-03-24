شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية 1442 على جميع احتياجات المنزل

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نقدم لكم عروض هايبر بنده الأسبوعية 1442 في السعودية على جميع احتياجات المنزل، هايبر بنده برمضان يهنيكم وبأسعاره يرضيكم، لا تحمل هم طلبات رمضان مع هايبر بنده، قم بزيارة اقرب فرع بنده في المملكة الآن واستفد من أقوى العروض الأسبوعية على جميع احتياجات المنزل، تسري العروض من يوم الأربعاء 11 شعبان إلى يوم الثلاثاء 17 شعبان 1442 هـ أو حتى نفاذ الكمية. عروض هايبر بنده على الخضراوات: عرض هايبر بنده على مياه بيرين (40 × 330 مل) بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 21.75 ريال سعودي للكرتون.

عرض على شبيهة قشطة بوك (170) جرام 9 حبات بسعر 18.95 ريال سعودي 31.50 ريال سعودي.

عرض على سكر ناعم الأسرة 10+2 كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 38.25 ريال سعودي.

عرض على خليط كيك بيت كروكر 3 حبات بسعر 19.95 ريال سعودي.

عرض على شوفان أبيض كويكر 500 جرام 2+2 بسعر 21.50 بدلاً من سعر 43 ريال سعودي.

عرض على طحينة فاخرة حلواني 500 جرام 1+1 بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 47.90 ريال سعودي.

عرض بنده على جبنة مربعات كيري (3 × 432 جرام) بسعر 33.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.25 ريال سعودي.

عرض على خليط حلوى مع طبقة كاراميل جرينز (12 × 70 جرام) 1+1 بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 79.90 ريال سعودي.

عرض بنده على مناديل للوجه كلينكس (10 × 148 منديل) 1+1 بسعر 33.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 67.9 ريال سعودي.

عرض شركة بنده على سائل غسيل الصحون فيري (1 لتر \ 800 مل) 1 حبة بسعر 10.95 ريال سعودي، 3 حبات بسعر 29.95 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على مسحوق غسيل تايد مركز الأصلي 7 كيلو 1 حبة بسعر 40.95 ريال سعودي بدلاً من سعر94.95 ريال سعودي، 2 حبة بسعر 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 189.90 ريال سعودي. عرض نص الثمن من هايبر بنده: عرض شركة بنده على محضرة طعام كولين 400 وات بسعر 147.50 بدلاً من سعر 295 ريال سعودي.

عرض على غلاية كهربائية براون 109.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 219 ريال سعودي عرض نص الثمن.

عرض بنده على خلاط أي تي سي 300 وات بسعر 64.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على مايكروويف وايت وستنجهاوس بسعر174.50 بدلاً من 349 ريال سعودي.

عرض على صانعة ساندويتش كينوود بسعر 74.50 بدلاً من سعر 149 ريال سعودي عرض نصف الثمن. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية 1442 على جميع احتياجات المنزل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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